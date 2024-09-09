Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта

Fath-360, которые Иран мог передать Российской Федерации (РФ), являются баллистикой малой дальности. Ракеты будут создавать угрозу для Сил обороны у линии фронта, а также населенных пунктов на расстоянии около 100 километров от границы с врагом.
Об этом рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в комментарии Youtube-канала РБК-Украина.
Как и упоминалось выше, Fath-360 является баллистикой малой дальности (от 30 до 120 километров). Иранцы, в свою очередь, позиционируют их как аналог HIMARS (американский зенитный ракетный комплекс). Среди других известных характеристик:
Из-за высокой скорости ракеты можно сбить лишь ограниченным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о комплексах Patriot, NASAMS или С-300.
"И если первых Patriot, NASAMS в принципе дефицитное количество пусковых и они прикрывают крупные города, то в отношении С-300 другая проблема. Уже есть существенный дефицит ракет к данному комплексу. То есть, понимая, что, к сожалению, (РФ имеет такое количество ракет - ред.) - около 200, большую часть этих ракет скорее всего мы не сможем перехватить", - добавил Долинце.
Учитывая малую дальность под угрозой будут находиться:
"Так же в зону действия этих ракет попадает Херсонская и Николаевская области. Более дальние города, которые находятся на расстоянии более 100 км как правило не входят в радиус поражения данными видами вооружения", - добавил эксперт.
В сентябре The Wall Street Journal сообщило, что Иран передал России партию баллистических ракет, вероятно, малой дальности.
Также в июле стало известно, что Тегеран нарастил производство баллистических ракет и беспилотников после заключения договора о сотрудничестве с Российской Федерацией.
Тем временем в Белом доме заявили, что передача ракет является "драматической эскалацией".
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