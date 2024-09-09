RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта

Фото: Fath-360 (farsnews.ir)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Fath-360, которые Иран мог передать Российской Федерации (РФ), являются баллистикой малой дальности. Ракеты будут создавать угрозу для Сил обороны у линии фронта, а также населенных пунктов на расстоянии около 100 километров от границы с врагом.

Об этом рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в комментарии Youtube-канала РБК-Украина.

Что известно о Fath-360

Как и упоминалось выше, Fath-360 является баллистикой малой дальности (от 30 до 120 километров). Иранцы, в свою очередь, позиционируют их как аналог HIMARS (американский зенитный ракетный комплекс). Среди других известных характеристик: 

  • точность поражения ракет составляет от 3 до 10 метров; 
  • мощность боевой части, как правило, составляет от 50 до 100 килограммов; 
  • летят с очень высокой скоростью - около 4 махов. Это усложняет возможность их уничтожения.

Из-за высокой скорости ракеты можно сбить лишь ограниченным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о комплексах Patriot, NASAMS или С-300.

"И если первых Patriot, NASAMS в принципе дефицитное количество пусковых и они прикрывают крупные города, то в отношении С-300 другая проблема. Уже есть существенный дефицит ракет к данному комплексу. То есть, понимая, что, к сожалению, (РФ имеет такое количество ракет - ред.) - около 200, большую часть этих ракет скорее всего мы не сможем перехватить", - добавил Долинце. 

Для кого Fath-360 создает угрозу

Учитывая малую дальность под угрозой будут находиться: 

  • украинские военные, которые находятся рядом с линией фронта или у границ с РФ; 
  • населенные пункты, которые находятся на расстоянии 100 км от границы с РФ. 

"Так же в зону действия этих ракет попадает Херсонская и Николаевская области. Более дальние города, которые находятся на расстоянии более 100 км как правило не входят в радиус поражения данными видами вооружения", - добавил эксперт. 

Баллистические ракеты Ирана для РФ

В сентябре The Wall Street Journal сообщило, что Иран передал России партию баллистических ракет, вероятно, малой дальности.

Также в июле стало известно, что Тегеран нарастил производство баллистических ракет и беспилотников после заключения договора о сотрудничестве с Российской Федерацией.

Тем временем в Белом доме заявили, что передача ракет является "драматической эскалацией".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИранВойна в Украине