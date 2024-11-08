Що відомо про генерала Марченка, який заявив про звільнення із ЗСУ

Хто такий Дмитро Марченко

Дмитро Марченко народився 1978 року у родині військовослужбовців у Вознесенську, що на Миколаївщині. Проходив військову службу в інженерно-саперному полку в Бахчисараї, де дослужився до звання "сержант".

Із третього разу вступив в Одеський інститут Сухопутних військ, в якому з дитинства мріяв навчатися. Після отримання диплома Марченка направили на службу в 79-ту десантну бригаду.

На початку російської окупації Криму Марченко взяв участь у розвідувальній операції. 1 березня 2014 року він під виглядом таксиста виїхав в район Перекопського валу та Джанкойського аеродрому, щоб визначити чи є великі скупчення російських військових на півострові. На основі роздобутих ним даних бригада планувала подальше висунення у напрямку Джанкоя. Втім операцію скасували, оскільки Марченко повідомив про велику кількість окупантів.

Під час АТО він здійснив робочі виїзди в Червоний лиман, Сонцеве, Амвросіївку. У складі 79-ї бригади виводив українських бійців з оточення у районі Савур-Могили, брав участь у захисті Донецького аеропорту.

Також пройшов Ізваринський котел – бої за відновлення державного кордону, які відбулися у червні-серпні 2014 року. Тоді Марченко на БТР зміг вивезти з оточення 5 контужених військовослужбовців. За участь в АТО його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Дмитро Марченко (фото: facebook.com/dmitry.marchenko)

У 2015 році Дмитро став начальником Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Він мав організувати перехід ЗСУ на стандарти НАТО у речовому і продовольчому забезпеченні. Зокрема до його обов'язків входила розробка нових зразків речового забезпечення, контроль процесу виробництва та якості продукції, контроль над тендерними закупівлями для ЗСУ.

У травні 2019 року Марченко отримав звання генерал-майора, а у червні того ж року його звинуватили у закупівлі неякісних бронежилетів для армії, а також придбанні 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами. Під час випробування ДБР із 110 бронежилетів 79 були пробиті.

У рамках цієї справи Печерський суд призначив Марченку як запобіжний захід утримання під вартою 60 діб або заставу в сумі 76 млн грн. Через місяць він вийшов із СІЗО під заставу – 1,5 млн зібрали українці, решту суми внесла родина Марини й Петра Порошенка.

Пізніше Міноборони заявило, що провело власну перевірку бронежилетів і вони виявилися якісними (першу перевірку проводило ДБР). Після початку повномасштабної війни арештовані бронежилети передали армії. Сам Марченко заявляв, що справа проти нього була сфабрикована.

Дмитро Марченко у 2014 році (фото: facebook.com/dmitry.marchenko)

Яка роль Марченка в обороні Миколаєва

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні й до 6 квітня 2022 року Марченко відповідав за оборону Миколаєва, за що отримав орден "За мужність" III ступеня. У перші тижні великої війни окупанти намагалися оточити обласний центр, але зазнали краху.

Згодом Марченко розповідав, що успішну оборону Миколаєва допомогли організувати пересічні українці.

"У кожному ОТГ і селі були мисливці, які виїжджали на певні позиції, й доповідали нам потім про кількість техніки й окупантів, напрямок їхнього руху. Це допомагало нам чітко переставляти вогневі засоби і вчасно відкривати вогонь з артилерії", – поділився генерал.

З липня 2022 року Марченко працював над посиленням взаємодії ЗСУ та Миколаївської обласної влади, займався координацією роботи партизанів у регіоні, а також організовував заходи для виявлення колаборантів.

"Точку неповернення ми вже пройшли після Ірпеня і Бучі. Якщо ми залишимо ворогу хоча би шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки і через шість чи вісім років нападе знову. Тому нам потрібно відстояти всю територію, нам потрібно брати під контроль усі кордони України і не залишати їм жодного клаптика нашої землі", – раніше заявляв Марченко.

Дмитро Марченко та Віталій Кім у 2022 році (фото: Getty Images)

Що відомо про звільнення Марченка із ЗСУ

8 листопада Марченко опублікував допис у Facebook, у якому повідомив, що змушений піти зі служби у зв'язку зі станом здоров'я. До посту він прикріпив фото із лікарняної палати.

"Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним", – написав Дмитро.

Марченко також повідомив, що продовжуватиме робити все можливе, аби наблизити перемогу України, тому він заснував свій благодійний фонд.

Додамо, що весною цього року генерал розкритикував систему в армії, порівнявши її із "совком". Також в одному інтерв'ю генерал заявив, що втомився від армії та розглядає можливість надалі займатися політикою, втім бачить своє майбутню поза наявними зараз партіями.

Дмитро Марченко проходить лікування (фото: facebook.com/dmitry.marchenko)