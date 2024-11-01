Більше не в ЗСУ? Що відомо про скандального генерала Содоля

1 листопада з'явилась інформація про звільнення скандального екс-командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля у зв'язку із неналежним станом здоров'я. Про це повідомила нардепка Мар'яна Безугла, втім у пресслужбі Генштабу ЗСУ заявили, що не мають такої інформації.

РБК-Україна розповідає, що відомо про Юрія Содоля та його звільнення із ЗСУ.

Хто такий Юрій Содоль

Юрій Содоль – генерал-лейтенант, командувач об'єднаних сил ЗСУ з лютого по червень 2024 року, командувач Морської піхоти України з 2018 по 2024 роки.

Народився Юрій у родині військових у 1970 році в Чугуєві, що на Харківщині. Закінчив школу у Маріуполі, після чого вступив у Сумське вище артилерійське командне училище.

У 2002 році закінчив Національну академію оборони України, де здобув спеціальність "бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) Сухопутних військ". З 2003 року служив у десантних військах, у 2007 році став командиром 25-ї повітрянодесантної бригади.

Під час АТО у 2014 році протягом 5 місяців брав участь у боях. У 2015 році його призначили першим заступником командувача ДШВ ЗС України. У 2018 році став командувачем Морської піхоти.

Содоль одружений, має два сина.

Содоль був командувачем Морської піхоти майже протягом 6 років (фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Що відомо про участь Содоля у повномасштабній війні

На початку повномасштабного вторгнення Содоль керував обороною на Маріупольському напрямку. Втім, йому не вдалося зупинити наступ росіян біля Волновахи, а під час захисту Маріуполя частина морпіхів із 36-ї бригади потрапили у російський полон.

У 2022 році йому надали звання Героя України. У 2023 році він командував оперативно-тактичним угрупованням "Донецьк" на Вугледарському напрямку. У лютому 2024 року став Командувачем об'єднаних сил ЗСУ, а у квітні його призначили керівником ОСУВ "Хортиця".

Вже у кінці червня після гучного скандалу, який виник навколо Содоля через звинувачення "азовця" Богдана Кротевича, Володимир Зеленський звільнив генерала з посади командувача.

Юрій Содоль (фото: Armiainform)

Що відомо про кримінальне розслідування і конфлікт із Кротевичем

23 червня 2024 керівник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич закликав ДБР розслідувати дії Содоля. Кротевич звинуватив генерала, що той некомпетентно командував військами, внаслідок чого Україна втратила частину своїх територій на півдні. Також "азовець" просив правоохоронні органи перевірити, чи Содоль не співпрацював з ворогом.

"Написав листа до ДБР із закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал", – написав Кротевич у Telegram.

Генерала також звинуватили в тому, що він неграмотно організував логістику забезпечення українських бійців у Кринках на Херсонщині і в прорахунках у веденні бою. Тоді українські бійці із величезними втратами "тримали" невеличку територію протягом 9 місяців.

Пізніше Нацполіція встановила, що з жовтня 2023-го до кінця червня 2024-го у Кринках зникли безвісти 788 українських військових, 262 – загинули.

У ДБР спершу заявили, що перевірять дії Содоля, але наприкінці липня стало відомо, що відомості про заяву Кротевича не внесли в ЄРДР, і відповідно, розслідування по даній заяві не розпочали. І лише 30 вересня Київський апеляційний суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Содоля.

"Розслідування проводяться майже по всім командирам бригад, проте деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої дії", – розповів Кротевич у кінці вересня, зазначивши, що вже дав перші свідчення стосовно Содоля.

1 листопада Кротевич повідомив, що кілька днів тому знову давав свідчення в ДБР. За його словами, проти Содоля також дали свідчення два полковники Героя України.

"Станом на зараз кожен хто вважає що він або його побратими, рідні постраждали від дій генерала Юрія Содоля – може звернутись в ДБР, посилаючись на номер ЄРДР, і ті мають прийняти ваші свідчення", – написав Кротевич.

Він також закликав родичів потерпілих оформити всю документацію юридично правильно, тоді генерали "звільняючись по ВЛК, не зможуть уникнути покарання".

Юрій Содоль (фото з відкритих джерел)

Содоль звільнився із ЗСУ чи ні

Першою про звільнення Содоля із ЗСУ заявила скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Про це вона написала у своєму каналі Telegram, але не надала жодних підтверджень. Звільнення начебто відбулося через ВЛК.

Після цього низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела, підтвердила інформацію про звільнення Содоля. Втім, на запит журналістів "Слідство інфо" Генштаб відповів наступне:

"У нас немає офіційної інформації про звільнення Юрія Содоля із ЗСУ. Також дізналися з медіа", – заявили у Генштабі.

Додамо, що власні джерела РБК-Україна також не підтвердили, але й не спростували інформацію про звільнення Содоля.

Повідомлення Мар'яни Безуглої (скриншот)