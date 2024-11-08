Что известно о генерале Марченко, который заявил об увольнении из ВСУ

Кто такой Дмитрий Марченко

Дмитрий Марченко родился в 1978 году в семье военнослужащих в Вознесенске Николаевской области. Проходил военную службу в инженерно-саперном полку в Бахчисарае, где дослужился до звания "сержант".

С третьего раза поступил в Одесский институт Сухопутных войск, в котором с детства мечтал учиться. После получения диплома Марченко направили на службу в 79-ю десантную бригаду.

В начале российской оккупации Крыма Марченко принял участие в разведывательной операции. 1 марта 2014 года он под видом таксиста выехал в район Перекопского вала и Джанкойского аэродрома, чтобы определить насколько большие скопления российских военных на полуострове. На основе полученных им данных бригада планировала дальнейшее выдвижение в направлении Джанкоя. Но операцию отменили, поскольку Марченко сообщил о большом количестве оккупантов.

Во время АТО он совершил рабочие выезды в Красный лиман, Солнцево, Амвросиевку. В составе 79-й бригады выводил украинских бойцов из окружения в районе Савур-Могилы, принимал участие в защите Донецкого аэропорта.

Также Марченко прошел Изваринский котел – бои за восстановление государственной границы, которые прошли в июне-августе 2014 года. Тогда Марченко на БТР смог вывезти из окружения 5 контуженых военнослужащих. За участие в АТО его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Дмитрий Марченко (фото: facebook.com/dmitry.marchenko)

В 2015 году Дмитрий стал начальником Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Он должен был организовать переход ВСУ на стандарты НАТО в вещевом и продовольственном обеспечении. В частности, в его обязанности входила разработка новых образцов вещевого обеспечения, контроль процесса производства и качества продукции, контроль над тендерными закупками для ВСУ.

В мае 2019 года Марченко получил звание генерал-майора, а в июне того же года он был обвинен в закупке некачественных бронежилетов для армии, а также приобретении 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам. Во время испытания ДБР из 110 бронежилетов 79 были пробиты.

В рамках этого дела Печерский суд назначил Марченко как меру пресечения содержание под стражей 60 суток или залог в сумме 76 млн грн. Через месяц он вышел из СИЗО под залог – 1,5 млн собрали украинцы, остальную сумму внесла семья Марины и Петра Порошенко.

Позже Минобороны заявило, что провело собственную проверку бронежилетов и они оказались качественными (первую проверку проводило ДБР). После начала полномасштабной войны арестованные бронежилеты передали армии.

Дмитрий Марченко в 2014 году (фото: facebook.com/dmitry.marchenko)

Какая роль Марченко в обороне Николаева

С начала полномасштабного вторжения России в Украину и до 6 апреля 2022 года Марченко отвечал за оборону Николаева, за что получил орден "За мужество" III степени. В первые недели большой войны оккупанты пытались оцепить областной центр, но потерпели крах.

Марченко потом рассказывал, что успешную оборону Николаева помогли организовать обычные украинцы.

"В каждом ОТГ и селе были охотники, которые выезжали на определенные позиции, и докладывали нам потом о количестве техники и оккупантов, направлении их движения. Это помогало нам четко переставлять огневые средства и вовремя открывать огонь из артиллерии", – поделился генерал.

С июля 2022 года Марченко работал над усилением взаимодействия ВСУ и Николаевских областных властей, занимался координацией работы партизан в регионе, а также организовывал мероприятия по выявлению коллаборантов.

"Точку невозвращения мы уже прошли после Ирпеня и Бучи. Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет снова. Поэтому нам нужно отстоять всю территорию, нам нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять им ни одного клочка нашей земли", – ранее заявлял Марченко.

Дмитрий Марченко и Виталий Ким в 2022 году (фото: Getty Images)

Что известно об увольнении Марченко из ВСУ

8 ноября Марченко опубликовал потс в Facebook, в котором сообщил, что вынужден уйти со службы в связи с состоянием здоровья. К посту он прикрепил фото из больничной палаты.

"Прохожу необходимое лечение. Ведь даже несокрушимых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать бесполезным", – написал Дмитрий.

Марченко также сообщил, что будет продолжать делать все возможное, чтобы приблизить победу Украины, поэтому он учредил свой благотворительный фонд.

Добавим, что весной этого года генерал раскритиковал систему в армии, сравнив ее с "совком". Также в одном интервью генерал заявил, что устал от армии и рассматривает возможность в дальнейшем заниматься политикой, но видит он свое будущее вне существующих партий.

Дмитрий Марченко проходит лечение (фото: facebook.com/dmitry.marchenko)