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Що відомо про генерала Марченка, який заявив про звільнення із ЗСУ

П'ятниця 08 листопада 2024 18:53
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Що відомо про генерала Марченка, який заявив про звільнення із ЗСУ Дмитро Марченко (фото: wikimedia.org User Mitte27)
Автор: Василина Копитко

8 листопада стало відомо, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, йде з армії через неналежний стан здоров'я.

РБК-Україна розповідає, що відомо про генерала Марченка та його військову кар'єру.

Хто такий Дмитро Марченко

Дмитро Марченко народився 1978 року у родині військовослужбовців у Вознесенську, що на Миколаївщині. Проходив військову службу в інженерно-саперному полку в Бахчисараї, де дослужився до звання "сержант".

Із третього разу вступив в Одеський інститут Сухопутних військ, в якому з дитинства мріяв навчатися. Після отримання диплома Марченка направили на службу в 79-ту десантну бригаду.

На початку російської окупації Криму Марченко взяв участь у розвідувальній операції. 1 березня 2014 року він під виглядом таксиста виїхав в район Перекопського валу та Джанкойського аеродрому, щоб визначити чи є великі скупчення російських військових на півострові. На основі роздобутих ним даних бригада планувала подальше висунення у напрямку Джанкоя. Втім операцію скасували, оскільки Марченко повідомив про велику кількість окупантів.

Під час АТО він здійснив робочі виїзди в Червоний лиман, Сонцеве, Амвросіївку. У складі 79-ї бригади виводив українських бійців з оточення у районі Савур-Могили, брав участь у захисті Донецького аеропорту.

Також пройшов Ізваринський котел – бої за відновлення державного кордону, які відбулися у червні-серпні 2014 року. Тоді Марченко на БТР зміг вивезти з оточення 5 контужених військовослужбовців. За участь в АТО його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Що відомо про генерала Марченка, який заявив про звільнення із ЗСУДмитро Марченко (фото: facebook.com/dmitry.marchenko)

У 2015 році Дмитро став начальником Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Він мав організувати перехід ЗСУ на стандарти НАТО у речовому і продовольчому забезпеченні. Зокрема до його обов'язків входила розробка нових зразків речового забезпечення, контроль процесу виробництва та якості продукції, контроль над тендерними закупівлями для ЗСУ.

У травні 2019 року Марченко отримав звання генерал-майора, а у червні того ж року його звинуватили у закупівлі неякісних бронежилетів для армії, а також придбанні 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами. Під час випробування ДБР із 110 бронежилетів 79 були пробиті.

У рамках цієї справи Печерський суд призначив Марченку як запобіжний захід утримання під вартою 60 діб або заставу в сумі 76 млн грн. Через місяць він вийшов із СІЗО під заставу – 1,5 млн зібрали українці, решту суми внесла родина Марини й Петра Порошенка.

Пізніше Міноборони заявило, що провело власну перевірку бронежилетів і вони виявилися якісними (першу перевірку проводило ДБР). Після початку повномасштабної війни арештовані бронежилети передали армії. Сам Марченко заявляв, що справа проти нього була сфабрикована.

Що відомо про генерала Марченка, який заявив про звільнення із ЗСУ Дмитро Марченко у 2014 році (фото: facebook.com/dmitry.marchenko)

Яка роль Марченка в обороні Миколаєва

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні й до 6 квітня 2022 року Марченко відповідав за оборону Миколаєва, за що отримав орден "За мужність" III ступеня. У перші тижні великої війни окупанти намагалися оточити обласний центр, але зазнали краху.

Згодом Марченко розповідав, що успішну оборону Миколаєва допомогли організувати пересічні українці.

"У кожному ОТГ і селі були мисливці, які виїжджали на певні позиції, й доповідали нам потім про кількість техніки й окупантів, напрямок їхнього руху. Це допомагало нам чітко переставляти вогневі засоби і вчасно відкривати вогонь з артилерії", – поділився генерал.

З липня 2022 року Марченко працював над посиленням взаємодії ЗСУ та Миколаївської обласної влади, займався координацією роботи партизанів у регіоні, а також організовував заходи для виявлення колаборантів.

"Точку неповернення ми вже пройшли після Ірпеня і Бучі. Якщо ми залишимо ворогу хоча би шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки і через шість чи вісім років нападе знову. Тому нам потрібно відстояти всю територію, нам потрібно брати під контроль усі кордони України і не залишати їм жодного клаптика нашої землі", – раніше заявляв Марченко.

Що відомо про генерала Марченка, який заявив про звільнення із ЗСУДмитро Марченко та Віталій Кім у 2022 році (фото: Getty Images)

Що відомо про звільнення Марченка із ЗСУ

8 листопада Марченко опублікував допис у Facebook, у якому повідомив, що змушений піти зі служби у зв'язку зі станом здоров'я. До посту він прикріпив фото із лікарняної палати.

"Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним", – написав Дмитро.

Марченко також повідомив, що продовжуватиме робити все можливе, аби наблизити перемогу України, тому він заснував свій благодійний фонд.

Додамо, що весною цього року генерал розкритикував систему в армії, порівнявши її із "совком". Також в одному інтерв'ю генерал заявив, що втомився від армії та розглядає можливість надалі займатися політикою, втім бачить своє майбутню поза наявними зараз партіями.

Що відомо про генерала Марченка, який заявив про звільнення із ЗСУДмитро Марченко проходить лікування (фото: facebook.com/dmitry.marchenko)

Нещодавно ми розповідали про те, що екс-командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль начебто звільнився з армії у зв'язку із неналежним станом здоров'я.

Під час підготовки матеріалу використали: пост Дмитра Марченка у Facebook, Вікіпедію, інтерв'ю для РБК-Україна за 2022 рік, інтерв'ю для DW та МикВісті.

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