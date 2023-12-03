Що відбувається з курсом долара: НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку

"Обсяг угод між банками без участі НБУ збільшився майже утричі порівняно з вереснем - до 88 млн доларів на день. Середньоденний чистий продаж валюти НБУ зменшився до 111 млн доларів порівняно з 128 млн доларів у вересні", - сказав Гелетій під час зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків.

Заступник голови НБУ додав, що офіційний курс коливається в обидва боки, реагуючи на зміни на валютному ринку.

За його словами, на готівковому сегменті ситуація також є стійкою, гривня навіть зміцнилася на 0,8% з початку листопада, а різниця між офіційним та готівковим курсом наблизилася до 3%.

Валютний ринок в листопаді

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 грн/долар (36,57 плюс 1%).

НБУ 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом. У листопаді він коливався в діапазоні 36,0-36,35 грн/долар.

НБУ у листопаді 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,453 млрд доларів. Це на 26,5% менше, ніж у жовтні. Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 25,057 млрд доларів, що більше, ніж за весь 2022 рік.

Зміни в грудні

НБУ з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом і продавати її на готівковому ринку.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів. "Відповідно, знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - сказав він.

Курс на міжбанкузріс до 36,50 грн/долар. Відповідно офіційний курс зріс до 36,46 грн/долар. Водночас курс на готівковому ринку впав з 37,70 до 37,50 грн/долар.