UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що відбувається з курсом долара: НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку

Фото: курс долара падав в листопаді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ринок пристосувався до режиму керованої гнучкості курсу, запровадженого НБУ з початку жовтня. У листопаді відбулося навіть певне поліпшення ситуації порівняно з вереснем, тобто до моменту зміни курсового режиму.

Про це сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Обсяг угод між банками без участі НБУ збільшився майже утричі порівняно з вереснем - до 88 млн доларів на день. Середньоденний чистий продаж валюти НБУ зменшився до 111 млн доларів порівняно з 128 млн доларів у вересні", - сказав Гелетій під час зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків.

Заступник голови НБУ додав, що офіційний курс коливається в обидва боки, реагуючи на зміни на валютному ринку.

За його словами, на готівковому сегменті ситуація також є стійкою, гривня навіть зміцнилася на 0,8% з початку листопада, а різниця між офіційним та готівковим курсом наблизилася до 3%.

Валютний ринок в листопаді

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 грн/долар (36,57 плюс 1%).

НБУ 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом. У листопаді він коливався в діапазоні 36,0-36,35 грн/долар.

НБУ у листопаді 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,453 млрд доларів. Це на 26,5% менше, ніж у жовтні. Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 25,057 млрд доларів, що більше, ніж за весь 2022 рік.

Зміни в грудні

НБУ з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом і продавати її на готівковому ринку.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів. "Відповідно, знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - сказав він.

Курс на міжбанкузріс до 36,50 грн/долар. Відповідно офіційний курс зріс до 36,46 грн/долар. Водночас курс на готівковому ринку впав з 37,70 до 37,50 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниКурс долара