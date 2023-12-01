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НБУ різко підвищив курс долара після скасування обмежень на готівковому ринку

Україна, П'ятниця 01 грудня 2023 15:48
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НБУ різко підвищив курс долара після скасування обмежень на готівковому ринку Фото: курс долара виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. Долар на міжбанку йде вгору після скасування обмежень на готівковому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 4 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,4606 грн. за 1 долар (+0,1071 грн.).

НБУ різко підвищив курс долара після скасування обмежень на готівковому ринку

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,6582 гривень за 1 євро (-0,0653 грн).

НБУ різко підвищив курс долара після скасування обмежень на готівковому ринку

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 36,46-36,48 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ різко підвищив курс долара після скасування обмежень на готівковому ринку

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,50 гривень за долар.

Зближення готівкового та офіційного курсу

Національний банк України з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів. "Відповідно, знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - сказав він.

Раніше банки могли продавати валюту обсягом раніше купленої в населення. Також банки могли продавати громадянами на 50 тисяч гривень на місяць безготівкової валюти та на 200 тисяч гривень на тримісячний депозит (з наступною конвертацією).

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом і продавати її на готівковому ринку.

Не виключено, що НБУ зараз дещо відпустить курс на міжбанку і офіційний курс долара піде вверх.

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