НБУ різко підвищив курс долара після скасування обмежень на готівковому ринку

Національний банк України підвищив курс долара. Долар на міжбанку йде вгору після скасування обмежень на готівковому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 4 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,4606 грн. за 1 долар (+0,1071 грн.).

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Курс євро становитиме 39,6582 гривень за 1 євро (-0,0653 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 36,46-36,48 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,50 гривень за долар.

Зближення готівкового та офіційного курсу

Національний банк України з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів. "Відповідно, знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - сказав він.

Раніше банки могли продавати валюту обсягом раніше купленої в населення. Також банки могли продавати громадянами на 50 тисяч гривень на місяць безготівкової валюти та на 200 тисяч гривень на тримісячний депозит (з наступною конвертацією).

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом і продавати її на готівковому ринку.

Не виключено, що НБУ зараз дещо відпустить курс на міжбанку і офіційний курс долара піде вверх.