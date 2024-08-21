Що Україні дає ратифікація Римського статуту: роз'яснення експерта

Рішення Верховної Ради ратифікувати Римський статут є історичним. Тепер Україна зможе бути представлена у Міжнародному кримінальному суді.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив доктор філософії в галузі права, радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021 рр. Володимир Мартиненко.

Він зазначив, що таке рішення дозволить Україні бути стороною розслідування кримінальних справ, які розглядаються у МКС.

"Про що йдеться? Йдеться про те, що Україна може тепер бути не просто стороннім спостерігачем чи постачальником доказової бази, а учасником розгляду процесу, розгляду скоєння воєнних злочинів РФ. Це дуже важливо і в принципі навіть для цього ратифікувати Римський статут нам потрібно було", - пояснив Мартиненко.

Крім цього, за його словами, Україна отримала велику кількість можливостей щодо розгляду кримінальних справ, які не пов'язані з військовими процесами.

Мартиненко додав, що тепер країні необхідно змінити законодавство відповідно до вимог, прописаних для підписантів Римського статуту.