Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови

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Які зобов'язання взяла на себе Україна в угоді про надра?

Як буде функціонувати спільний американсько-український фонд?

Які внески мають робити сторони у фонд?

Які особливі законодавчі умови будуть передбачені для роботи фонду?

Які права буде мати американська сторона?

Що вже Україна отримала від підписання угоди зі США?

Створення фонду відбудови

Підписана у Вашингтоні угода передбачає створенння Інвестиційного фонду відбудови – фінансової організації, яка буде отримувати кошти від двох донорів – самої України та США. Фонд буде інвестувати кошти у видобуток корисних копалин та інфраструктурні проекти у нашій країні. Всі надра і природні ресурси будуть залишатися за Україною.

Як повідомила віце-прем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці в Facebook, фонд буде управлятися Україною та США разом на паритетних засадах. "Фонд створюється 50/50. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами", - прокоментувала урядовець.

В офіційно опублікованому тексті договору не вказана інформація щодо структури управління фондом. Вірогідно, вона буде викладена у наступних угодах. За словами Юлії Свириденко, фондом будуть управляти три члени від США та три від України.

Внески до фонду від України та США

У порівнянні із попередніми вимогами Вашингтону, діюча угода не передбачає боргів України перед США за попередні періоди, тобто внески у фонд США мають бути у майбутньому - допомога, яка вже надана, не зараховується.

Згідно опублікованого тексту угоди, США можуть робити свій внесок у фонд у формі наданої зброї, боєприпасів, технологій, проведених військових навчань. Вартість цієї зброї буде зарахована як сума внеску американської сторони.

"Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і НОВОЮ допомогою – наприклад, системами ППО для України", - зазначила Юлія Свириденко.

Фото: Підписання угоди про створення інвестиційного фонду між США та Україна (Facebook-сторінка Юлії Свириденко)

В угоді не вказані чіткі параметри фінансових зобов’язань США, тобто які суми коштів або вартість зброї зобов’язана передати у фонд американська сторона.

Проте, в угоді чітко виписано фінансові зобов’язання України, яка буде передавати у фонд 50% доходів держбюджету від сплати ренти (податку) та від продажу спеціальних дозволів на розвідку та видобуток корисних копалин, доходів бюджету від інших форм надання надр у користування.

Угода передбачає, що у фонд будуть передаватися бюджетні надходження лише від нових ліцензій, тобто діючі проекти і їх відрахування у бюджет – будуть залишатися у розпорядженні України. До внесків у фонд від України не враховуватися доходи, які фонд заробить, а також можливі репарації від Росії.

Куди буде інвестувати фонд

Отримані від сторін внески фонд буде інвестувати у видобуток корисних копалин та інфраструктурні проекти в Україні. Доходи фонду не підлягають оподаткуванню та не можуть бути відчужені у фонду за рішенням українського суду.

Гривневі доходи будуть вільно конвертуватися у долари та не будуть підпадати під валютні обмеження НБУ при їх перерахуванні на рахунки фонду, які можуть бути відкриті як в Україні, так і за її межами. Місцезнаходження банківський рахунків фонду буде визначеною подальшими угодами. Якщо конвертація гривні у долари буде загрожувати платіжному балансу та макрофінансовій стабільності України, тоді українська сторона після консультацій з Мінфіном США може "вжити розумних заходів у вигляді обмежень на конвертацію гривні у долари".

Згідно наявного тексту, фонд буде здійснювати інвестиції лише в Україні. "Партнерство (акціонери фонду – ред.) інвестуватиме в проекти в межах України", - йдеться у документі. Деталі того, як мають бути інвестовані кошти, які з них будуть виводитися акціонерам, будуть викладені у подальших угодах.

Фото: Підписана між США та Україною угода передбачає інвестиції в надра та інфраструктуру (Facebook-сторінка Юлії Свириденко)

В тексті наведений широкий перелік копалин, в проекти з видобутку яких може інвестувати фонд. Наприклад, до нього включені рідкісноземельні метали (гафній, кобальт та інші), а також важливі енергоресурси – нафту, газ та уран. Важливо зазначити, що у списку копалин немає каоліну, залізної руди, рента та інші доходи від яких складають значні надходження до державного бюджету на сьогодні.

Особливі права для партнерів зі США

Також у тексті зазначається, що українські компанії, які починають проекти та шукають інвестиції для видобутку корисних копалин або значних інфраструктурних проектів повинні будуть повідомляти фонд про свою потребу у фінансуванні.

Більше того, українська компанія повинна буде провести з фондом переговори про залучення його коштів та утриматися від "надання будь-якій третій стороні значно більш вигідних фінансових або економічних умов". Таким чином, фонд буде отримувати інформацію про значні інвестпроекти (з видобутку та інфраструктури) та мати переважаюче право інвестувати в них у порівнянні із іншими інвесторами.

Американські партнери також отримують першочергове право викупити в української компанії видобуту сировину. Наша компанія не може запропонувати третій стороні свою продукцію за кращими цінами, ніж у пропозиції до компаній зі США.

Строки та інші умови угоди

Віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що угода буде визначати співпрацю між Україною та США на десятиліття. "Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватися в Україну – у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", - написала Юлія Свириденко.

Фото: Інвестиційні проекти у видобуток корисних копалин в Україні мають першим чином бути запропоновані США (Getty Images)

При цьому в офіційному тексті угоди часові рамки не визначені. "Ця Угода залишається чинною до того моменту, поки Сторони не погодяться про її припинення", - йдеться в документі.

В Угоді не передбачено вирішення спірних питань в міжнародних арбітражах. "У разі виникнення спору щодо тлумачення або застосування цієї угоди, такий спір вирішується шляхом взаємних консультацій", - йдеться у тексті документу. Зміни до угоди можуть бути внесені за спільною згодою сторін.

До фонду або й до всієї угоди не будуть мати відношення державні компанії та їх доходи. Тобто США не будуть отримувати частку у державних активах, незважаючи на те, що така пропозиція лунала від міністра фінансів США Скотта Бессента раніше.

"Компанії на кшталт "Укрнафти" чи "Енергоатому" залишаються у власності держави", - прокоментувала Юлія Свириденко.

В угоді залишилося положення із меморандуму, який у середині квітня підписали Київ та Вашингтон, про те, що угода не буде суперечити євроінтеграційним намірам України чи нашій Конституції. А також із меморандуму в текст угоди був перенесений пункт, що Україна не буде приймати законодавство, яке буде перешкоджати виконанню угоди або створювати менш сприятливі умови для цього.

В тексті угоди зазначається, що угода має переважаючу силу над українським законодавством. "Уряд України погоджується з тим, що він не може посилатися на положення свого внутрішнього законодавства як на виправдання будь-якого невиконання своїх зобов'язань за цією Угодою", - зазначається у тексті документу.

Подальша ратифікація угоди

За цією рамковою угодою будуть укладатися ще дві "технічні" угоди, які забезпечать саме функціонування фонду. Ці угоди будуть укладати між собою Корпорація США з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та українська Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства, яка була створена у 2019 році та входить до сфери управління Міністерства економіки.

Фото: Фонд буде отримувати внески з бюджетних доходів від видобутку нафти і газу в Україні (прес-центр компанії "Нафтогаз України")

"На виконання цієї угоди будуть так звані executive, виконавчі угоди між американською державною компанією DFC і українською агенцією, тобто галузеві угоди. Вони будуть виконавчими на додаток до основної угоди", - пояснював в ефірі телемарафону прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Юлії Свириденко, запуск фонду буде потребувати змін до Бюджетного кодексу. Як зазначив народний депутат та член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, також необхідні будуть зміни у Податковий кодекс та інші закони.

Прийнята угода має бути ратифікована Верховною Радою, оскільки вона є міжнародним договором. За словами Железняка, найближчі ймовірна дата для ратифікації угоди – це засідання парламенту 13-15 травня, оскільки розгляд та ратифікація міждержавних угод має окрему процедуру, яку складно прискорити. Фонд відбудови запрацює після ратифікації угоди та підписання додаткових угод.

Значення угоди для відносин з Трампом

Угода не містить інформації про гарантії безпеки з боку США, а лише згадку про те, що американська сторона визнає вклад України у міжнародну безпеку після відмови від ядерної зброї у 1990-х роках.

Проте сам факт підписання угоди сприяє покращенню відносин між Києвом та Вашингтоном. Свідченням цього стало те, що після підписання угоди Державний департамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї Україні на суму від 50 мільйонів доларів. Підписання угоди вже розблокувало питання постачання військової допомоги Україні від адміністрації Дональда Трампа. Оглядачі британського видання The Times зауважили, що позитивні висловлювання міністра фінансів Скотта Бессента про українську сторону вже повернули "нову віру в Україну".

Фото: США відновлюють продаж зброї Україні після підписання угоди (Getty Images)

Таким чином, хоча угода і містить положення, які дають певні економічні переваги американським партнерам, її підписання вже послаблює холодну позицію адміністрації Білого дому по відношенню до Києва, яка вже досить затягнулася.

Подальші затримки з постачання американської військової допомоги лише б погіршували становище України на полі бою. Укладання угоди, навпаки, відкриває шлях для постачання американської зброї та військових технологій до України, підтримки з боку США у разі подальшого продовження війни. І Україна може позиціонувати себе як надійного та відповідального партнера серед владних кіл Вашингтону.