США хочуть частку у держкомпаніях України: про що мова

Сполучені Штати Америки зацікавлені у тому, щоб американські компанії були партнером української сторони в проектах в сфері видобутку стратегічної сировини, енергетики, а також, щоб вони увійшли у структуру власності державних компаній України.

"Нехай народ України знає, що ми хочемо підзвітності, але ми хочемо бути їхніми партнерами на іншій стороні і американський народ братиме участь повоєнній економіці. Це включатиме стратегічні мінерали, це включатиме енергію, це включатиме державні підприємства", - про це в ефірі телеканалу Fox News 13 лютого сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.

Бессент додав, що США зацікавлені мати частку власності у проектах, яка буде генерувати дохід для американської сторони.

"Я був там (в Києві на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським 13 лютого - ред.), щоб дати зрозуміти американцям, що ми маємо частку і що для них буде створено цінність", - прокоментував міністр фінансів США.

Погляд експерта

В коментарі для РБК-Україна директор консалтингової компанії ExPro Consulting, яка спеціалізується на ринках газу, електроенергії та нафтопродуктів, Геннадій Кобаль заявив, що американська сторона може бути зацікавлена отримати частку в державних компаніях, які є прибутковими і потенційно можуть експортувати продукцію на європейський ринок.

"Американців в першу чергу цікавлять якісь крупні проекти або угоди про розподіл продукції (в сфері видобутку природного газу – ред.) або, наприклад, приватизація "Укргазвидобування" або "Укрнафти". Це було б їм цікаво", - сказав експерт.

За інформацією джерел РБК-Україна під час Всесвітнього економічного форуму, який проходив в шейцарському Давосі 15-19 січня 2025 року, віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко пропонувала іноземним інвесторам розглянути можливість придбання частки у державній «Укрнафті» та Sense Bank.

Розблокована велика приватизація

На фоні повномасштабної війни влітку 2022 року Верховна Рада прийняла зміни у законодавство, які заблокували приватизацію великих державних підприємств. У червні 2023 року був прийнятий закон, який відновив можливість продажу державних часток у великих компаніях.

В жовтні Фонд держмайна продав 100% акцій "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГКХ), якою володіла держава. Покупцем виступила компанія "Цемін Україна", вартість придбання ОГКХ становила 3,9 мільярди гривень.

Велика кількість держкомпаній

Відповідно до діючого Переліку об’єктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядження КМУ №36-р від 16.01.2019 р., до цього списку входять державні пакети акції в компаніях "Центренерго", "Харківенергозбут", "Українські енергетичні машини", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", "Запорізький титаново-магнієвий завод" та ін.

Протягом повномасштабної війни держава значно збільшила частку власності у багатьох секторах економіки. В листопаді 2022 року уряд утворив державне підприємство "Українські розподільні мережі", в яку на сьогодні входять частки держави у наступних компаніях "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Тернопільобленерго", "Черкасиобленерго", "Харківобленерго" та "Сумиобленерго".

Також у листопаді 2022 року Кабінет міністрів прийняв рішення про націоналізацію компаній "Укрнафта", "Уктатнафта", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Мотор Січ". Протягом 2022-2023 року уряд передав у структура державного "Нафтогазу України" пакети акцій великої кількості облгазів.