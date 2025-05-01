Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления

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Какие обязательства взяла на себя Украина в соглашении о недрах?

Как будет функционировать совместный американо-украинский фонд?

Какие взносы должны делать стороны в фонд?

Какие особые законодательные условия будут предусмотрены для работы фонда?

Какие права будет иметь американская сторона?

Что уже Украина получила от подписания соглашения с США?

Создание фонда восстановления

Подписанное в Вашингтоне соглашение предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления - финансовой организации, которая будет получать средства от двух доноров - самой Украины и США. Фонд будет инвестировать средства в добычу полезных ископаемых и инфраструктурные проекты в нашей стране. Все недра и природные ресурсы будут оставаться за Украиной.

Как сообщила вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook, фонд будет управляться Украиной и США вместе на паритетных началах. "Фонд создается 50/50. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами", - прокомментировала чиновник.

В официально опубликованном тексте договора не указана информация о структуре управления фондом. Вероятно, она будет изложена в следующих соглашениях. По словам Юлии Свириденко, фондом будут управлять три члена от США и три от Украины.

Взносы в фонд от Украины и США

По сравнению с предыдущими требованиями Вашингтона, действующее соглашение не предусматривает долгов Украины перед США за предыдущие периоды, то есть взносы в фонд США должны быть в будущем - помощь, которая уже предоставлена, не засчитывается.

Согласно опубликованному тексту соглашения, США могут делать свой вклад в фонд в форме предоставленного оружия, боеприпасов, технологий, проведенных военных учений. Стоимость этого оружия будет зачислена как сумма взноса американской стороны.

"Кроме непосредственно средств, они могут делать его и НОВОЙ помощью - например, системами ПВО для Украины", - отметила Юлия Свириденко.

Фото: Подписание соглашения о создании инвестиционного фонда между США и Украиной (Facebook-страница Юлии Свириденко)

В соглашении не указаны четкие параметры финансовых обязательств США, то есть какие суммы средств или стоимость оружия обязана передать в фонд американская сторона.

Однако, в соглашении четко выписаны финансовые обязательства Украины, которая будет передавать в фонд 50% доходов госбюджета от уплаты ренты (налога) и от продажи специальных разрешений на разведку и добычу полезных ископаемых, доходов бюджета от других форм предоставления недр в пользование.

Соглашение предусматривает, что в фонд будут передаваться бюджетные поступления только от новых лицензий, то есть действующие проекты и их отчисления в бюджет - будут оставаться в распоряжении Украины. К взносам в фонд от Украины не учитываются доходы, которые фонд заработает, а также возможные репарации от России.

Куда будет инвестировать фонд

Полученные от сторон взносы фонд будет инвестировать в добычу полезных ископаемых и инфраструктурные проекты в Украине. Доходы фонда не подлежат налогообложению и не могут быть отчуждены у фонда по решению украинского суда.

Гривневые доходы будут свободно конвертироваться в доллары и не будут подпадать под валютные ограничения НБУ при их перечислении на счета фонда, которые могут быть открыты как в Украине, так и за ее пределами. Местонахождение банковский счетов фонда будет определено дальнейшими соглашениями. Если конвертация гривны в доллары будет угрожать платежному балансу и макрофинансовой стабильности Украины, тогда украинская сторона после консультаций с Минфином США может "принять разумные меры в виде ограничений на конвертацию гривны в доллары".

Согласно имеющемуся тексту, фонд будет осуществлять инвестиции только в Украине. "Партнерство (акционеры фонда - ред.) будет инвестировать в проекты в пределах Украины", - говорится в документе. Детали того, как должны быть инвестированы средства, которые из них будут выводиться акционерам, будут изложены в дальнейших соглашениях.

Фото: Подписанное между США и Украиной соглашение предусматривает инвестиции в недра и инфраструктуру (Facebook-страница Юлии Свириденко)

В тексте приведен широкий перечень ископаемых, в проекты по добыче которых может инвестировать фонд. Например, в него включены редкоземельные металлы (гафний, кобальт и другие), а также важные энергоресурсы - нефть, газ и уран. Важно отметить, что в списке ископаемых нет каолина, железной руды, рента и другие доходы от которых составляют значительные поступления в государственный бюджет на сегодня.

Особые права для партнеров из США

Также в тексте отмечается, что украинские компании, которые начинают проекты и ищут инвестиции для добычи полезных ископаемых или значительных инфраструктурных проектов должны будут сообщать фонду о своей потребности в финансировании.

Более того, украинская компания должна будет провести с фондом переговоры о привлечении его средств и воздержаться от "предоставления любой третьей стороне значительно более выгодных финансовых или экономических условий". Таким образом, фонд будет получать информацию о значительных инвестпроектах (по добыче и инфраструктуре) и иметь преимущественное право инвестировать в них по сравнению с другими инвесторами.

Американские партнеры также получают первоочередное право выкупить у украинской компании добытое сырье. Наша компания не может предложить третьей стороне свою продукцию по лучшим ценам, чем в предложении к компаниям из США.

Сроки и другие условия сделки

Вице-премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что соглашение будет определять сотрудничество между Украиной и США на десятилетия. "Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", - написала Юлия Свириденко.

Фото: Инвестиционные проекты в добычу полезных ископаемых в Украине должны первым образом быть предложены США (Getty Images)

При этом в официальном тексте соглашения временные рамки не определены. "Настоящее Соглашение остается в силе до того момента, пока Стороны не согласятся о его прекращении", - говорится в документе.

В Соглашении не предусмотрено решение спорных вопросов в международных арбитражах. "В случае возникновения спора относительно толкования или применения настоящего соглашения, такой спор решается путем взаимных консультаций", - говорится в тексте документа. Изменения в соглашение могут быть внесены по общему согласию сторон.

К фонду или ко всему соглашению не будут иметь отношения государственные компании и их доходы. То есть США не будут получать долю в государственных активах, несмотря на то, что такое предложение звучало от министра финансов США Скотта Бессента ранее.

"Компании вроде "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются в собственности государства", - прокомментировала Юлия Свириденко.

В соглашении осталось положение из меморандума, который в середине апреля подписали Киев и Вашингтон, о том, что соглашение не будет противоречить евроинтеграционным намерениям Украины или нашей Конституции. А также из меморандума в текст соглашения был перенесен пункт, что Украина не будет принимать законодательство, которое будет препятствовать выполнению соглашения или создавать менее благоприятные условия для этого.

В тексте соглашения отмечается, что соглашение имеет преобладающую силу над украинским законодательством. "Правительство Украины соглашается с тем, что оно не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на оправдание любого невыполнения своих обязательств по этому Соглашению", - отмечается в тексте документа.

Дальнейшая ратификация соглашения

По этому рамочному соглашению будут заключаться еще два "технических" соглашения, которые обеспечат само функционирование фонда. Эти соглашения будут заключать между собой Корпорация США по финансированию международного развития (DFC) и украинское Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства, которое было создано в 2019 году и входит в сферу управления Министерства экономики.

Фото: Фонд будет получать взносы из бюджетных доходов от добычи нефти и газа в Украине (пресс-центр компании "Нафтогаз Украины")

"Во исполнение этого соглашения будут так называемые executive, исполнительные соглашения между американской государственной компанией DFC и украинским агентством, то есть отраслевые соглашения. Они будут исполнительными в дополнение к основному соглашению", - объяснял в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Юлии Свириденко, запуск фонда потребует изменений в Бюджетный кодекс. Как отметил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, также необходимы будут изменения в Налоговый кодекс и другие законы.

Принятое соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой, поскольку оно является международным договором. По словам Железняка, ближайшие вероятная дата для ратификации соглашения - это заседание парламента 13-15 мая, поскольку рассмотрение и ратификация межгосударственных соглашений имеет отдельную процедуру, которую сложно ускорить. Фонд восстановления заработает после ратификации соглашения и подписания дополнительных соглашений.

Значение соглашения для отношений с Трампом

Соглашение не содержит информации о гарантиях безопасности со стороны США, а лишь упоминание о том, что американская сторона признает вклад Украины в международную безопасность после отказа от ядерного оружия в 1990-х годах.

Однако сам факт подписания соглашения способствует улучшению отношений между Киевом и Вашингтоном. Свидетельством этого стало то, что после подписания соглашения Государственный департамент США передал в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия Украине на сумму от 50 миллионов долларов. Подписание соглашения уже разблокировало вопрос поставки военной помощи Украине от администрации Дональда Трампа. Обозреватели британского издания The Times отметили, что положительные высказывания министра финансов Скотта Бессента об украинской стороне уже вернули "новую веру в Украину".

Фото: США возобновляют продажу оружия Украине после подписания соглашения (Getty Images)

Таким образом, хотя соглашение и содержит положения, которые дают определенные экономические преимущества американским партнерам, его подписание уже ослабляет холодную позицию администрации Белого дома по отношению к Киеву, которая уже достаточно затянулась.

Дальнейшие задержки по поставкам американской военной помощи лишь бы ухудшали положение Украины на поле боя. Заключение соглашения, наоборот, открывает путь для поставок американского оружия и военных технологий в Украину, поддержки со стороны США в случае дальнейшего продолжения войны. И Украина может позиционировать себя как надежного и ответственного партнера среди властных кругов Вашингтона.