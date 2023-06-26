У Британії думають готуватися до сценарію несподіваного розпаду РФ, - ЗМІ

У Британії серйозно замислилися над підготовкою до сценарію можливого несподіваного розпаду РФ після бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у суботу, 24 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Так, високопоставлений урядовець в коментарі виданню зазначив, що "з самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у Росії".

"Ми повинні почекати, подивитися і подивитися, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового. Або для "Вагнера" все закінчено. Ми повинні підготуватися до цілого ряду різних сценаріїв", - сказав він.

Своєю чергою, міністр кабінету міністрів Джон Глен пізніше зауважив, що хоча Великобританія незмінно підтримує Україну, вона не втручатиметься у власні справи Росії.

"Очевидно, що в Росії дуже нестабільна ситуація, але це, по суті, внутрішня справа", - сказав він.

Джон Форман, який з 2019 по 2022 рік працював аташе з питань оборони Великобританії в посольстві Великої Британії в Москві, сказав, що якби переворот "Вагнера" був успішним, це виявився б "найгіршим сценарієм".

"Ви маєте бути обережними зі своїми бажаннями. Пригожин не якийсь ліберальний миролюбний демократ. Він фашист", - пояснив він.

Обговорюючи здивування дипломатів щодо швидкості ескалації ситуації, він додав: "Наша оцінка полягала в тому, що це буде поступово. Це не буде раптовий марш на Москву".

Розпад Росії

Раніше в ООН заявляли, що Росія лише на словах федерація, насправді вона абсолютно унітарна держава. Її розпад на дрібні суб'єкти неминучий. Такої думки і секретар РНБО Олексій Данілов, який дав прогноз про те, що розпад Росії відбудеться протягом трьох-семи років.

Зазначимо, що про розпад країни останнім часом говорять і в самій Росії. Так, минулого року в Празі пройшов "Форум вільних народів Росії", де російські опозиціонери разом з експертами з усього світу обговорювали розпад РФ на 19 окремих республік.

Та й сам російський диктатор Володимир Путін у лютому 2023 року в інтерв'ю росЗМІ заявив, що "російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію та встановити контроль над її уламками, може не зберегтися - будуть московити, уральці та інші".