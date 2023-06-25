Путін не контактував. РосЗМІ дізнались, як проходили перемовини між Кремлем та Пригожиним

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин під час свого бунту наполягав, щоб у переговорах брали участь "перші особи". З огляду на це Кремль звернувся за допомогою до самопроголошеного глава Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Медуза ".

За словами співрозмовника видання, російська влада вела переговори з Пригожиним ще з вечора 23 червня, коли той оголосив про початок свого "маршу справедливості".

За даними росЗМІ, спершу Кремль сподівався вирішити ситуацію "більш-менш мирним шляхом", однак домовитися з лідером найманців не вдалося.

При цьому, як стверджують джерела "Медузи", близькі до адміністрації президента РФ, приблизно в середині дня 24 червня Пригожин навіть нібито почав намагатися сам вийти на зв'язок із Кремлем, ба більше навіть "намагався додзвонитися до Путіна, але президент не хотів із ним говорити".

Побачивши активні дії Пригожина, Кремль нібито вирішив не йти на "криваве зіткнення". Російське видання повідомляє, що фінальними переговорами займалася велика група чиновників.

За словами співрозмовника видання, Пригожин наполягав, щоб у переговорах брали участь "перші особи", а з огляду на небажання російського диктатора Володимира Путіна контактувати із засновником ПВК, у парламентерів виявилося не так вже й багато варіантів тому Кремль звернувся до Лукашенка.

Нагадаємо, вчора ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що його бойовики йдуть на Москву, аби "розібратися з беззаконням". Він розкритикував військове керівництво Росії, включно з диктатором Володимиром Путіним.

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