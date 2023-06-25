ua ru
Нд, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, - CNN

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 25 червня 2023 11:03
Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, - CNN Фото: ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, який влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі, куди він втік після вчоршній подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Колишній керівник московського бюро CNN Джилл Догерті припустила, що шефа "вагнерівців" можуть ліквідувати, попри те, що він втік до Білорусі.

На її думку, російський диктатор Володимир Путін не пробачає зрадникам.

"Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває", - сказала вона.

Невдалий заколот Пригожина

Нагадаємо, ввечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що збирається "розібратися з беззаконням" у Росії, тому зі своїми найманцями "йде на Москву". Бойовики зайшли до Ростова, Воронежа та навіть дійшли до Липецької області, але на цьому все закінчилося.

Тим часом у Москві готувалися до боїв, перекрили шляхи та зігнали озброєних силовиків. Сам Путін та російська еліта втекли з Москви.

Після невдалої спроби бунту Пригожин заявив, що відводить своїх вояк, а сам їде до Білорусі.

Детальніше про спробу бунту Пригожина та "вагнерівців" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація ПВК Вагнера Євген Пригожин Вагнерівці
NEWS
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени