Що тепер не можна робити біля кордону з РФ і Білоруссю: пояснення ДПСУ

У ДПСУ пояснили, що рішення ухвалили для посилення обороноздатності України в умовах тривалої російської агресії. Серед іншого, прикордонники вказують на ризик використання території Білорусі для дестабілізації ситуації у прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності та створення загроз національним інтересам України.

Водночас новий режим передбачає конкретні обмеження для людей, які перебувають у визначеній зоні.

Зокрема, у межах кілометрової смуги забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб. Також там не можна проводити роботи, які не пов'язані з відсіччю збройній агресії проти України, обороною держави або охороною державного кордону.

У ДПСУ наголосили, що обмеження поширюються на всі земельні ділянки, які входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону.

При цьому спеціальний режим не є постійним. У прикордонній службі зазначили, що встановлені обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно протягом дії правового режиму воєнного стану.