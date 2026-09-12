Що тепер не можна робити біля кордону з РФ і Білоруссю: пояснення ДПСУ

В Україні запровадили спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі вздовж державного кордону з Росією та Білоруссю. Нові правила передбачають низку обмежень для перебування людей та проведення робіт у цій зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
У ДПСУ пояснили, що рішення ухвалили для посилення обороноздатності України в умовах тривалої російської агресії. Серед іншого, прикордонники вказують на ризик використання території Білорусі для дестабілізації ситуації у прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності та створення загроз національним інтересам України.
Водночас новий режим передбачає конкретні обмеження для людей, які перебувають у визначеній зоні.
Зокрема, у межах кілометрової смуги забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб. Також там не можна проводити роботи, які не пов'язані з відсіччю збройній агресії проти України, обороною держави або охороною державного кордону.
У ДПСУ наголосили, що обмеження поширюються на всі земельні ділянки, які входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону.
При цьому спеціальний режим не є постійним. У прикордонній службі зазначили, що встановлені обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно протягом дії правового режиму воєнного стану.
Режим Лукашенка використовує територію країни не тільки як плацдарм для окупантів РФ, але й для дестабілізації ситуації з незаконною міграцією до ЄС. Очільниця євродипломатії Кая Каллас звинуватила Лукашенка в тому, що він використовує кордон як зброю проти ЄС.
Ми вже повідомляли, що лише у серпні зафіксована третя спроба прорити тунель з Білорусі до Литви. Загалом від початку року литовська прикордонна служба зафіксувала вже 12 спроб незаконно потрапити до країни шляхом копання підземних ходів з території Білорусі.
Раніше стало відомо, що Литва планує створити болота на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії - Кабінет Міністрів країни змінив підхід до інженерних заходів і планує сформувати там нову зону безпеки.