Что теперь нельзя делать у границы с РФ и Беларусью: пояснения ГНСУ

В ГНСУ объяснили, что решение было принято для усиления обороноспособности Украины в условиях длительной российской агрессии. Среди прочего пограничники указывают на риск использования территории Беларуси для дестабилизации ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания угроз национальным интересам Украины.

В то же время, новый режим предусматривает конкретные ограничения для людей, находящихся в определенной зоне.

В частности, в пределах километровой полосы запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Также там нельзя проводить работы, не связанные с отпором вооруженной агрессии против Украины, обороной государства или охраной государственной границы.

В ГНСУ отметили, что ограничения распространяются на все земельные участки, которые входят в определенную километровую полосу вдоль линии государственной границы.

При этом специальный режим не является постоянным. В пограничной службе отметили, что установленные ограничения носят временный характер и будут действовать исключительно в течение действия правового режима военного положения.