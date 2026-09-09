Каллас звинуватила Лукашенка у використанні міграції як зброї
Білоруський режим використовує незаконну міграцію як зброю проти Європи, зокрема Литви. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала європейські країни протистояти таким діям Мінська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Каї Каллас у соцмережі X.
Каллас заявила, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує незаконну міграцію як інструмент тиску на Європу.
За її словами, одним із напрямів такої діяльності є тиск на Литву.
“Розвиненість тунелів для переправлення мігрантів вказує на організовану підтримку та є вагомими ознаками того, що Мінськ надає в цьому допомогу”, - написала Каллас.
Каллас наголосила на необхідності протистояти використанню міграції як зброї та підтримувати країни ЄС, які стикаються з такими діями білоруського режиму.
"Безпека литовських кордонів є спільною європейською відповідальністю. Ми маємо прискорити реалізацію ініціативи "Східний фланг" (Eastern Flank Watch), тісно співпрацюючи з НАТО, та продовжувати тиск у вигляді санкцій", - зазначила Каллас.
Контекст заяви
Проблема використання міграції Мінськом для тиску на країни ЄС не є новою. У попередні роки Литва, Латвія та Польща неодноразово звинувачували білоруську владу в організації потоку мігрантів до своїх кордонів.
Ми вже повідомляли, що лише у серпні зафіксована третя спроба прорити тунель з Білорусі до Литви. Загалом від початку року литовська прикордонна служба зафіксувала вже 12 спроб незаконно потрапити до країни шляхом копання підземних ходів з території Білорусі.
Раніше стало відомо, що Литва планує створити болота на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії - Кабінет Міністрів країни змінив підхід до інженерних заходів і планує сформувати там нову зону безпеки.