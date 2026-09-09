ua en ru
Ср, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Каллас звинуватила Лукашенка у використанні міграції як зброї

05:22 09.09.2026 Ср
2 хв
Що вказує на допомогу нелегалам з боку режиму Лукашенка?
aimg Пилип Бойко
Каллас звинуватила Лукашенка у використанні міграції як зброї Фото: Кая Каллас на кордоні ЄС та Білорусі (@kajakallas)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Білоруський режим використовує незаконну міграцію як зброю проти Європи, зокрема Литви. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала європейські країни протистояти таким діям Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Каї Каллас у соцмережі X.

Каллас заявила, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує незаконну міграцію як інструмент тиску на Європу.

За її словами, одним із напрямів такої діяльності є тиск на Литву.

“Розвиненість тунелів для переправлення мігрантів вказує на організовану підтримку та є вагомими ознаками того, що Мінськ надає в цьому допомогу”, - написала Каллас.

Каллас наголосила на необхідності протистояти використанню міграції як зброї та підтримувати країни ЄС, які стикаються з такими діями білоруського режиму.

"Безпека литовських кордонів є спільною європейською відповідальністю. Ми маємо прискорити реалізацію ініціативи "Східний фланг" (Eastern Flank Watch), тісно співпрацюючи з НАТО, та продовжувати тиск у вигляді санкцій", - зазначила Каллас.

Контекст заяви

Проблема використання міграції Мінськом для тиску на країни ЄС не є новою. У попередні роки Литва, Латвія та Польща неодноразово звинувачували білоруську владу в організації потоку мігрантів до своїх кордонів.

Ми вже повідомляли, що лише у серпні зафіксована третя спроба прорити тунель з Білорусі до Литви. Загалом від початку року литовська прикордонна служба зафіксувала вже 12 спроб незаконно потрапити до країни шляхом копання підземних ходів з території Білорусі.

Раніше стало відомо, що Литва планує створити болота на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії - Кабінет Міністрів країни змінив підхід до інженерних заходів і планує сформувати там нову зону безпеки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Білорусь Євросоюз
Новини
Новоросійськ горить після атаки дронів: під ударом порт і термінал
Новоросійськ горить після атаки дронів: під ударом порт і термінал
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"