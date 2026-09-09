Каллас звинуватила Лукашенка у використанні міграції як зброї

Білоруський режим використовує незаконну міграцію як зброю проти Європи, зокрема Литви. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала європейські країни протистояти таким діям Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Каї Каллас у соцмережі X.

Каллас заявила, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує незаконну міграцію як інструмент тиску на Європу.

За її словами, одним із напрямів такої діяльності є тиск на Литву.

“Розвиненість тунелів для переправлення мігрантів вказує на організовану підтримку та є вагомими ознаками того, що Мінськ надає в цьому допомогу”, - написала Каллас.

Каллас наголосила на необхідності протистояти використанню міграції як зброї та підтримувати країни ЄС, які стикаються з такими діями білоруського режиму.

"Безпека литовських кордонів є спільною європейською відповідальністю. Ми маємо прискорити реалізацію ініціативи "Східний фланг" (Eastern Flank Watch), тісно співпрацюючи з НАТО, та продовжувати тиск у вигляді санкцій", - зазначила Каллас.