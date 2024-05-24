ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что такое облигации и как их купить в "Дія": объяснение

Пятница 24 мая 2024 00:00
UA EN RU
Что такое облигации и как их купить в "Дія": объяснение Фото: что такое облигации и как их купить в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Приобретение государственных облигаций позволяет не только поддержать госбюджет во время полномасштабной войны, но и заработать на этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского правительственного портала.

"В государственные облигации Украины инвестировали более 1 трлн грн. Это второй по размеру источник финансирования госбюджета с начала полномасштабной войны. Каждая облигация - это оружие, боеприпасы, техника, еда и медикаменты для наших военных", - отмечает пресс-служба.

Итак, военные облигации, это ценные бумаги, которые выпускает государство для поддержки экономики, а также армии. Номинал одной облигации - 1 тысяч гривен.

После приобретения определенного количества облигаций - ваши средства направляются на победу Украины. Полная сумма и проценты возвращаются в определенное время. Соответственно, чем дольше срок возврата средств - тем выше процент.

Как приобрести облигации в "Дія"

После того как вы зайдете в "Дію":

  • нажмите на «Военные облигации» на главном экране;
  • выберите облигацию, партнера, а также количество;
  • подпишите и оплатите;
  • облигации появятся в приложении в течение трех дней.

В том же числе облигации можно приобрести через онлайн-приложения банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров.

Фото: что такое облигации и как их купить в "Дія" (kmu.gov.ua)

Услуги в "Действии"

Приложение имеет множество полезных функций. Как пример:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать