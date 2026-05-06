Що таке "доброзвичайність" у новому Цивільному кодексі і що вона замінила

У проєкті нового Цивільного кодексу України з'явилося слово, якого раніше не було в законах, - "доброзвичайність". Воно вживається 45 разів і замінює радянський термін "моральні засади суспільства".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав співавтор нової редакції Цивільного кодексу, доцентом кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Хоменко.

Звідки взялося це слово

"Моральні засади суспільства" вперше з'явилися ще у Цивільному кодексі Радянської України 1963 року. У п'ятій статті того кодексу прямо написано: "моральні принципи суспільства, що будує комунізм".

Розробники нового кодексу хотіли позбутися цього радянського духу і знайти термін, який можна адекватно перекласти на іноземні мови - передусім англійську та французьку.

Аналоги є в законодавстві інших країн:

французький Цивільний кодекс - "Bonnes moeurs" (добрі звичаї);

німецьке цивільне уложення - "Gute Sitten" (добрі нрави);

класичне римське право - "Boni Mores".

Сам термін "доброзвичайність" не вигаданий - він зустрічається в словниках доби Розстріляного відродження. Мовним консультантом робочої групи виступив правник Сергій Головатий.

Навіщо це потрібно на практиці

Один із прикладів - захист від комерціалізації трагедій. Завдяки "доброзвичайності" можна буде блокувати реєстрацію торгових марок із назвами на кшталт "Буча Комбуча", "Бахмут" або "Привид Києва" (горілка).

"Чотири рази ми згадуємо "доброзвичайність" в контексті винаходу, корисної моделі, промислового зразку і торгівельної марки", - коментує Хоменко.

Що регулює термін

Хоменко пояснює, що цивільне законодавство завжди оперує оціночними поняттями. У чинному кодексі вже є "добросовісність", "справедливість", "розумність" - і 20 років жодних суперечок навколо них не було.

"Цивільне законодавство рясніє оцінними поняттями. Як приклад можу навести вам термін "добросовісність", який насправді нікого не гнітить, враховуючи змістовну частину того обговорення, яке зараз триває в соціальних мережах, і ті акценти, які розставляють зокрема медіа", - сказав Хоменко.

"Доброзвичайність" стосується регулювання приватних відносин між людьми, а не публічного порядку. Суддя в кожному конкретному випадку тлумачить її залежно від обставин - так само, як і в кримінальному праві суддя обирає між трьома і п'ятьма роками позбавлення волі, виходячи з фактів справи.

"Якщо громадянське суспільство вважає, що "моральні засади суспільства" – це більш цивілізований, більш зрозумілий і формально визначений регулятор, то можливо, давайте відмовимося від ідеї "доброзвичайності" і залишимо "моральні засади суспільства", - додав Хоменко.

Також новий Цивільний кодекс пропонує замінити "місце проживання" на "осідок".