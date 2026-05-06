Что такое "добропорядочность" в новом Гражданском кодексе и что она заменила

В проекте нового Гражданского кодекса Украины появилось слово, которого раньше не было в законах, - "добропорядочность". Оно употребляется 45 раз и заменяет советский термин "моральные основы общества".

Об этом в интервью РБК-Украина сказал соавтор новой редакции Гражданского кодекса, доцентом кафедры гражданского права КНУ имени Тараса Шевченко Михаил Хоменко.

Откуда взялось это слово

"Моральные основы общества" впервые появились еще в Гражданском кодексе Советской Украины 1963 года. В пятой статье того кодекса прямо написано: "моральные принципы общества, строящего коммунизм".

Разработчики нового кодекса хотели избавиться от этого советского духа и найти термин, который можно адекватно перевести на иностранные языки - прежде всего английский и французский.

Аналоги есть в законодательстве других стран:

французский Гражданский кодекс - "Bonnes moeurs" (добрые обычаи);

немецкое гражданское уложение - "Gute Sitten" (добрые нравы);

классическое римское право - "Boni Mores".

Сам термин "добропорядочность" не вымышленный - он встречается в словарях эпохи Расстрелянного возрождения. Языковым консультантом рабочей группы выступил юрист Сергей Головатый.

Зачем это нужно на практике

Один из примеров - защита от коммерциализации трагедий. Благодаря "доброзвичайності" можно будет блокировать регистрацию торговых марок с названиями вроде "Буча Комбуча", "Бахмут" или "Призрак Киева" (водка).

"Четыре раза мы упоминаем "добропорядочность" в контексте изобретения, полезной модели, промышленного образца и торговой марки", - комментирует Хоменко.

Что регулирует термин

Хоменко объясняет, что гражданское законодательство всегда оперирует оценочными понятиями. В действующем кодексе уже есть "добросовестность", "справедливость", "разумность" - и 20 лет никаких споров вокруг них не было.

"Гражданское законодательство изобилует оценочными понятиями. В качестве примера могу привести вам термин "добросовестность", который на самом деле никого не угнетает, учитывая содержательную часть того обсуждения, которое сейчас идет в социальных сетях, и те акценты, которые расставляют в том числе медиа", - сказал Хоменко.

"Добропорядочность" касается регулирования частных отношений между людьми, а не публичного порядка. Судья в каждом конкретном случае толкует ее в зависимости от обстоятельств - так же, как и в уголовном праве судья выбирает между тремя и пятью годами лишения свободы, исходя из фактов дела.

"Если гражданское общество считает, что "моральные основы общества" - это более цивилизованный, более понятный и формально определенный регулятор, то возможно, давайте откажемся от идеи "добропорядочности" и оставим "моральные основы общества", - добавил Хоменко.

Также новый Гражданский кодекс предлагает заменить "место жительства" на "резиденцию".