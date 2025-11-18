UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Що таке Cloudflare і чому його збій паралізував найбільші сайти світу

Чому збій Cloudflare зупинив найбільші сайти і що це означає для інтернету (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Cloudflare, яка підтримує роботу сайтів по всьому світу, стала відомою у вівторок. Багато найбільших сайтів перестали завантажуватися, а користувачі бачили повідомлення про збій із пропозицією "спробувати знову через кілька хвилин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Що таке Cloudflare

Cloudflare позиціонує себе як "одну з найбільших мереж у світі" з "мільйонами інтернет-ресурсів".

"Сьогодні бізнес, некомерційні організації, блогери та всі, хто присутній в інтернеті, можуть користуватися швидшими, безпечнішими сайтами та додатками завдяки Cloudflare", - йдеться на сайті сервісу.

Як працює Cloudflare

Компанія досягає цього за допомогою безлічі продуктів. Але найвідомішою і ключовою послугою залишаються технології, що забезпечують доступність сайтів під час високого навантаження - чи то різке зростання кількості відвідувачів, чи то атака, спрямована на виведення ресурсу з ладу.

У найпростішій моделі інтернету комп'ютер запитує сайт, сервер передає дані, і вони відображаються на екрані. У таких випадках сервери можуть перевантажуватися запитами, працювати повільно або повністю відключатися.

Компанії на кшталт Cloudflare перебувають між користувачами та оригінальними сайтами. Їхні більш стійкі дата-центри дають змогу обслуговувати сайти швидко і надійно.

Чому збої Cloudflare небезпечні

Однак це означає, що проблеми у Cloudflare або подібних компаній можуть миттєво виводити сайти з ладу. І оскільки їхні інструменти використовують безліч різних ресурсів, збої можуть паралізувати, здавалося б, непов'язані один з одним сайти.

Аналогічні випадки

Схожа ситуація сталася минулого місяця з іншим великим постачальником веб-інфраструктури - Amazon Web Services (AWS). В обох випадках такі компанії зазвичай залишаються непомітними, оскільки просто забезпечують роботу сайтів, які хочуть відвідати користувачі.

Раніше ми писали про масштабний збій у роботі Starlink і розбиралися, як це вплинуло на якість інтернету в Україні.

Також ми розповідали, що відомо про нещодавній збій ChatGPT, через який штучний інтелект виявився тимчасово недоступним по всьому світу.

Крім того, у нас є докладний матеріал про те, що робити, якщо не працюють ChatGPT або Gemini, і як швидко повернути їх до життя.

ІнтернетКібератака