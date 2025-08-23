Що святкують 23 серпня: церковні події та головні традиції дня

Сьогодні, 23 серпня, православна церква вшановує пам'ять мученика Луппа Солунського та священномученика Іринея Ліонського. Також цього дня завершується відзначення одного з головних християнських свят - Успіння Пресвятої Богородиці.

РБК-Україна розповідає про історію свята, головні заборони дня, а також народні повір'я, що з ним пов'язані.

Яке сьогодні церковне свято

За новим церковним календарем 23 серпня православні відзначають:

Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Пам'ять мученика Луппа Солунського.

Пам’ять священномученика Іринея, єпископа Ліонського.

Свято Успіння символізує завершення земного життя Богородиці та її вознесіння на Небо. Віддання - це завершальний день урочистостей.

Лупп був вірним учнем святого Дмитрія Солунського. За поширення християнської віри його піддали тортурам та стратили. До святого Луппа моляться про зцілення від важких недуг.

Іриней Ліонський прославився як один із перших богословів і ревний захисник православ’я від єресей.

До святих цього дня віряни звертаються з молитвами про зміцнення віри, мудрість і захист від бід.

Що не можна робити 23 серпня

Згідно з народними віруваннями та церковними традиціями, сьогодні не варто:

сваритися чи конфліктувати

починати нові справи чи змінювати роботу

виконувати важку хатню роботу

зловживати алкоголем та влаштовувати гучні гуляння

розмовляти з незнайомцями

давати в борг гроші або речі

Традиції цього дня

У народі день мав назву Лупп Брусничник - до цього часу якраз достигає брусниця і її починають збирати на компоти, соки та варення.

Віряни намагалися провести день у молитві та спокої.

Родини допомагали нужденним, ділилися їжею з нового врожаю.

Добро, зроблене цього дня, вважалося особливо значущим і таким, що повернеться сторицею.

У народі 23 серпня вважається щасливою датою для шлюбу.

Народні прикмети на 23 серпня

Сонячна погода - до теплої та тривалої осені.

Дощ - до сирої та холодної осені.

Вранці туман - на багатий грибний урожай, туман ввечері - до ранньої зими.

Якщо вітер північний - зима буде сувора.

Дощ та гримить - до теплої осені та холодної зими

У кого сьогодні День ангела

Іменини святкують:

Олександр

Василь

Степан

Микола

Єлизавета

Єфрем

Федір

Які ще свята відзначають 23 серпня

Окрім церковного, сьогодні в Україні та світі відзначають кілька важливих дат:

День Державного Прапора України. Встановлений у 2004 році, це свято вшановує синьо-жовтий стяг, що став символом незалежності та єдності країни.

Міжнародний день пам’яті жертв сталінізму та нацизму. Дата запроваджена Європейським парламентом у 2009 році.

Міжнародний день рабства та його ліквідації. Присвячений боротьбі з сучасними формами експлуатації.

Міжнародний день сліпих собак. Щорічна подія, яка була запроваджена з метою вшанування підвищення обізнаності про сліпих собак та їхні неймовірні здібності.

Також 23 серпня відзначають свій день народження два українських міста - Харків та Луцьк.