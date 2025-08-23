Что празднуют 23 августа: церковные события и главные традиции дня

Сегодня, 23 августа, православная церковь чтит память мученика Луппа Солунского и священномученика Иринея Лионского. Также в этот день завершается празднование одного из главных христианских праздников - Успения Пресвятой Богородицы.

РБК-Украина рассказывает об истории праздника, главных запретах дня, а также народных поверьях, которые с ним связаны.

Какой сегодня церковный праздник

По новому церковному календарю 23 августа православные отмечают:

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Память мученика Луппа Солунского.

Память священномученика Иринея, епископа Лионского.

Праздник Успения символизирует завершение земной жизни Богородицы и ее вознесение на Небо. Отдание - это завершающий день торжеств.

Лупп был верным учеником святого Дмитрия Солунского. За распространение христианской веры его подвергли пыткам и казнили. Святому Луппу молятся об исцелении от тяжелых недугов.

Ириней Лионский прославился как один из первых богословов и ревностный защитник православия от ересей.

К святым в этот день верующие обращаются с молитвами об укреплении веры, мудрости и защите от бед.

Что нельзя делать 23 августа

Согласно народным верованиям и церковным традициям, сегодня не стоит:

ссориться или конфликтовать

начинать новые дела или менять работу

выполнять тяжелую домашнюю работу по дому

злоупотреблять алкоголем и устраивать громкие гуляния

разговаривать с незнакомцами

давать в долг деньги или вещи

Традиции этого дня

В народе день назывался Лупп Брусничник - к этому времени как раз созревает брусника и ее начинают собирать на компоты, соки и варенье.

Верующие старались провести день в молитве и спокойствии.

Семьи помогали нуждающимся, делились едой из нового урожая.

Добро, сделанное в этот день, считалось особенно значимым и таким, что вернется сторицей.

В народе 23 августа считается счастливой датой для брака.

Народные приметы на 23 августа

Солнечная погода - к теплой и продолжительной осени.

Дождь - к сырой и холодной осени.

Утром туман - к богатому грибному урожаю, туман вечером - к ранней зиме.

Если ветер северный - зима будет суровая.

Дождь да гремит - к теплой осени и холодной зиме.

У кого сегодня День ангела

Именины празднуют:

Александр

Василий

Степан

Николай

Елизавета

Ефрем

Федор

Какие еще праздники отмечают 23 августа

Кроме церковного, сегодня в Украине и мире отмечают несколько важных дат:

День Государственного Флага Украины. Установленный в 2004 году, этот праздник чествует сине-желтое знамя, ставшее символом независимости и единства страны.

Международный день памяти жертв сталинизма и нацизма. Дата введена Европейским парламентом в 2009 году.

Международный день рабства и его ликвидации. Посвящен борьбе с современными формами эксплуатации.

Международный день слепых собак. Ежегодное событие, которое было введено с целью чествования повышения осведомленности о слепых собаках и их невероятных способностях.

Также 23 августа отмечают свой день рождения два украинских города - Харьков и Луцк.