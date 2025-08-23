ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Что празднуют 23 августа: церковные события и главные традиции дня

Суббота 23 августа 2025 06:55
UA EN RU
Что празднуют 23 августа: церковные события и главные традиции дня Какие праздники отмечают 23 августа в Украине и мире (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 23 августа, православная церковь чтит память мученика Луппа Солунского и священномученика Иринея Лионского. Также в этот день завершается празднование одного из главных христианских праздников - Успения Пресвятой Богородицы.

РБК-Украина рассказывает об истории праздника, главных запретах дня, а также народных поверьях, которые с ним связаны.

Какой сегодня церковный праздник

По новому церковному календарю 23 августа православные отмечают:

  • Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
  • Память мученика Луппа Солунского.
  • Память священномученика Иринея, епископа Лионского.

Праздник Успения символизирует завершение земной жизни Богородицы и ее вознесение на Небо. Отдание - это завершающий день торжеств.

Лупп был верным учеником святого Дмитрия Солунского. За распространение христианской веры его подвергли пыткам и казнили. Святому Луппу молятся об исцелении от тяжелых недугов.

Ириней Лионский прославился как один из первых богословов и ревностный защитник православия от ересей.

К святым в этот день верующие обращаются с молитвами об укреплении веры, мудрости и защите от бед.

Что нельзя делать 23 августа

Согласно народным верованиям и церковным традициям, сегодня не стоит:

  • ссориться или конфликтовать
  • начинать новые дела или менять работу
  • выполнять тяжелую домашнюю работу по дому
  • злоупотреблять алкоголем и устраивать громкие гуляния
  • разговаривать с незнакомцами
  • давать в долг деньги или вещи

Традиции этого дня

В народе день назывался Лупп Брусничник - к этому времени как раз созревает брусника и ее начинают собирать на компоты, соки и варенье.

  • Верующие старались провести день в молитве и спокойствии.
  • Семьи помогали нуждающимся, делились едой из нового урожая.
  • Добро, сделанное в этот день, считалось особенно значимым и таким, что вернется сторицей.
  • В народе 23 августа считается счастливой датой для брака.

Народные приметы на 23 августа

  • Солнечная погода - к теплой и продолжительной осени.
  • Дождь - к сырой и холодной осени.
  • Утром туман - к богатому грибному урожаю, туман вечером - к ранней зиме.
  • Если ветер северный - зима будет суровая.
  • Дождь да гремит - к теплой осени и холодной зиме.

У кого сегодня День ангела

Именины празднуют:

  • Александр
  • Василий
  • Степан
  • Николай
  • Елизавета
  • Ефрем
  • Федор

Какие еще праздники отмечают 23 августа

Кроме церковного, сегодня в Украине и мире отмечают несколько важных дат:

День Государственного Флага Украины. Установленный в 2004 году, этот праздник чествует сине-желтое знамя, ставшее символом независимости и единства страны.

Международный день памяти жертв сталинизма и нацизма. Дата введена Европейским парламентом в 2009 году.

Международный день рабства и его ликвидации. Посвящен борьбе с современными формами эксплуатации.

Международный день слепых собак. Ежегодное событие, которое было введено с целью чествования повышения осведомленности о слепых собаках и их невероятных способностях.

Также 23 августа отмечают свой день рождения два украинских города - Харьков и Луцк.

Вас может это заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: церковный календарь, ПЦУ, OrthodoxWiki, DayToday.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине Церковный календарь Приметы День ангела
Новости
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"