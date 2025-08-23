Что празднуют 23 августа: церковные события и главные традиции дня
Сегодня, 23 августа, православная церковь чтит память мученика Луппа Солунского и священномученика Иринея Лионского. Также в этот день завершается празднование одного из главных христианских праздников - Успения Пресвятой Богородицы.
Какой сегодня церковный праздник
По новому церковному календарю 23 августа православные отмечают:
- Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
- Память мученика Луппа Солунского.
- Память священномученика Иринея, епископа Лионского.
Праздник Успения символизирует завершение земной жизни Богородицы и ее вознесение на Небо. Отдание - это завершающий день торжеств.
Лупп был верным учеником святого Дмитрия Солунского. За распространение христианской веры его подвергли пыткам и казнили. Святому Луппу молятся об исцелении от тяжелых недугов.
Ириней Лионский прославился как один из первых богословов и ревностный защитник православия от ересей.
К святым в этот день верующие обращаются с молитвами об укреплении веры, мудрости и защите от бед.
Что нельзя делать 23 августа
Согласно народным верованиям и церковным традициям, сегодня не стоит:
- ссориться или конфликтовать
- начинать новые дела или менять работу
- выполнять тяжелую домашнюю работу по дому
- злоупотреблять алкоголем и устраивать громкие гуляния
- разговаривать с незнакомцами
- давать в долг деньги или вещи
Традиции этого дня
В народе день назывался Лупп Брусничник - к этому времени как раз созревает брусника и ее начинают собирать на компоты, соки и варенье.
- Верующие старались провести день в молитве и спокойствии.
- Семьи помогали нуждающимся, делились едой из нового урожая.
- Добро, сделанное в этот день, считалось особенно значимым и таким, что вернется сторицей.
- В народе 23 августа считается счастливой датой для брака.
Народные приметы на 23 августа
- Солнечная погода - к теплой и продолжительной осени.
- Дождь - к сырой и холодной осени.
- Утром туман - к богатому грибному урожаю, туман вечером - к ранней зиме.
- Если ветер северный - зима будет суровая.
- Дождь да гремит - к теплой осени и холодной зиме.
У кого сегодня День ангела
Именины празднуют:
- Александр
- Василий
- Степан
- Николай
- Елизавета
- Ефрем
- Федор
Какие еще праздники отмечают 23 августа
Кроме церковного, сегодня в Украине и мире отмечают несколько важных дат:
День Государственного Флага Украины. Установленный в 2004 году, этот праздник чествует сине-желтое знамя, ставшее символом независимости и единства страны.
Международный день памяти жертв сталинизма и нацизма. Дата введена Европейским парламентом в 2009 году.
Международный день рабства и его ликвидации. Посвящен борьбе с современными формами эксплуатации.
Международный день слепых собак. Ежегодное событие, которое было введено с целью чествования повышения осведомленности о слепых собаках и их невероятных способностях.
Также 23 августа отмечают свой день рождения два украинских города - Харьков и Луцк.
