Що сказав Трамп про війну в Україні та переговори з РФ: головні заяви

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Про переговори США та РФ у Саудівській Аравії

За словами Трампа, після переговорів американської та російської делегацій у Ер-Ріяді він почувається "значно впевненіше" щодо потенційного припинення вогню в Україні. Він сказав, що переговори були "дуже добрі".

"Росія хоче щось зробити, вони хочуть зупинити це дике варварство. Я маю на увазі те, що там відбувається. Щотижня тисячі їхніх солдатів вбивають. Це безглуздо. І це не американські солдати, це російські солдати, і це українські солдати, в основному, хоча і багато корейців було вбито, як ви знаєте, їх було вбито досить багато. Вони прийшли битися, і велика їх частина була знищена”, - заявив Трамп.

Він вкотре сказав, що бажає закінчити "беззмістовну війну". Трамп каже, що наразі "обговорюють два варіанти ймовірних домовленостей": припинення вогню або мирна угода.

"У нас є або припинення вогню, або мир, і ми прагнемо досягти обох. Почнемо із припинення вогню", - сказав Трамп.

Один із журналістів під час прес-конференції запитав у Трампа, що він сказав би українцям, які після трьох років протистояння можуть почуватись зрадженими або розчарованими через те, що їх не запросили на переговори в Ер-Ріяд.На що Трамп відповів, що також "почувається розчарованим".

"Ну, я дуже розчарований тим, що сталося. Цієї війни ніколи б не було, якби я був президентом...Я чую, що вони засмучені тим, що не отримали місця. Вони мали місце протягом трьох років і задовго до цього. Це можна було вирішити дуже легко. Недосвідчений учасник переговорів міг би вирішити це багато років тому. Без втрати великої кількості землі, без втрати жодного життя", - заявив він.

Президент США вважає, що у нього є "сила покласти край цій війні" і є "добрий рух у цьому напрямку". Коментуючи місце України на переговорах, Трамп додав, що українці нібито могли зробити так, щоб війна не починалась. Однак він не уточнив, як саме.

"Вам слід було закінчити це три роки тому. Вам не треба було цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг укласти для України угоду, яка залишила б їм майже всю землю. І людей не вбили б, жодне місто не зруйнували б, і жодного купола не знесли б. Але вони обрали цього не робити. І Байден, чесно кажучи, не має поняття. Він був таким поганим, таким жалюгідним", - стверджує Трамп.

Про розміщення європейських військ в Україні

При цьому на питання, чи підтримує він розміщення в Україні європейських миротворців, він відповів ствердно. Трамп каже, що не буде проти цього у разі укладення мирної угоди.

"Якщо вони хочуть це зробити, це чудово. Я повністю за. Франція про це згадала, Британія. Нам не доведеться розміщувати військ, тому що ми дуже далеко. Але якщо у нас буде мирна угода, з точки зору Європи мати там війська було б добре. Я б взагалі не заперечував", - зазначив президент США.

Однак американські війська в Україну він каже, що направляти не збирається. Оскільки "ніхто його не просив" і сам він не хотів би цього робити.

"Ніхто не просив мене зробити це, тому я не думаю, що нам доведеться це робити. Я б не хотів цього робити. Але це питання насправді ніколи не виникало", - додав Трамп.

Про вибори в Україні

Також президент США прямо натякнув на необхідності проведення виборів в Україні, заявивши, що це зумовлено "об’єктивною ситуацією".

"Ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів і є воєнний стан. І український лідер - мені неприємно це говорити, але його рейтинг впав до 4%. І коли вони хочуть місце за столом переговорів, хіба народ України не повинен сказати - знаєте, минуло багато часу з тих пір, як у нас не було виборів? Це йде не від Росії. Це те, що йде від мене, а також від багатьох інших країн", - говорить Трамп.

При цьому він не уточнює, звідки має таку цифру щодо рейтингу президента України. Зазначимо, що за опитуваннями КМІС, станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли Володимиру Зеленському. При цьому в першій половині лютого 2025 року показник дещо покращився та зріс до 57%.

Далі Трамп продовжив думку, змістивши тему, заявивши, що росіяни буцімто "не хотіли руйнувати Київ"

"Більшість міст перевернуті. Будівлі зруйновані...Росія не зробила цього в Києві, бо думаю, вони не хочуть запускати надто багато ракет. Вони зробили це на 20%, але не на 100%. Якби вони хотіли зробити це на 100%, - ймовірно, це сталося б дуже швидко. Але у вас є міста, які абсолютно знищені. Україну просто винищують. Тож знаєте, люди втомилися від цього. Вони хочуть побачити, щоб щось сталося", - додав президент США.

Про зустріч з Путіним

Американський лідер також не виключив, що він, можливо, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним вже цього місяця.

"Можливо", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи планує він, як і раніше, зустрітися з главою Кремля до кінця місяця.

Тим часом до кінця лютого залишилося всього 10 днів.

Зазначмо, що вчора держсекретар США Марко Рубіо, коментував можливість зустрічі Трампа і Путіна після того, як провів перемовини з РФ у Саудівській Аравії. За його словами, сторони поки не встановили конкретну дату зустрічі.

Нагадаємо, що вчора, 18 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді делегації США та РФ провели перемовини. Це була перша зустріч такого рівня з початку повномасштабної російської агресії проти України.

За підсумками перемовин обидві сторони також погодилися призначити команди високого рівня для переговорів по Україні.

Держсекретар США заявив на прес-конференції, аби покласти край будь-якому конфлікту, "усі сторони повинні зробити поступки і треба визначити, які саме".

Також Москва та Вашингтон домовилися поновити чисельність персоналу посольств обох країн. За словами Рубіо, бо якщо "дипломатичні канали не працюють, то буде важко постійно та ефективно комунікувати і це може звести з рейок всі дискусії з приводу України".

Росіяни також витупили із заявами. Зокрема глава МЗС Сергій Лавров заявив, що США буцімто "пропонували РФ ввести мораторій на удари по енергетичних об'єктах", але Москва відмовилася.