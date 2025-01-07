Скільки українців довіряють Зеленському: свіже опитування

У грудні 2024 року президенту Володимиру Зеленському довіряли 52% українців, не довіряли 39%. Решта 9% відповіли, що не можуть визначитися із своїм ставленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

"Хоча показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри лишається позитивним +13%", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають соціологи, наприкінці 2023 року 77% українців довіряли президенту, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року - до 59%. Частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%.

До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знов почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до президента.

"Тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра", - йдеться в повідомленні КМІС.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.