Что сказал Трамп о войне в Украине и переговорах с РФ: главные заявления

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О переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

По словам Трампа, после переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде он чувствует себя "значительно увереннее" относительно потенциального прекращения огня в Украине. Он сказал, что переговоры были "очень хорошие".

"Россия хочет что-то сделать, они хотят остановить это дикое варварство. Я имею в виду то, что там происходит. Каждую неделю тысячи их солдат убивают. Это бессмысленно. И это не американские солдаты, это российские солдаты, и это украинские солдаты, в основном, хотя и много корейцев было убито, как вы знаете, их было убито достаточно много. Они пришли сражаться, и большая их часть была уничтожена", - заявил Трамп.

Он в очередной раз сказал, что желает закончить "бессмысленную войну". Трамп говорит, что сейчас "обсуждают два варианта возможных договоренностей": прекращение огня или мирное соглашение.

"У нас есть либо прекращение огня, либо мир, и мы стремимся достичь обоих. Начнем с прекращения огня", - сказал Трамп.

Один из журналистов во время пресс-конференции спросил у Трампа, что он сказал бы украинцам, которые после трех лет противостояния могут чувствовать себя преданными или разочарованными из-за того, что их не пригласили на переговоры в Эр-Рияд, на что Трамп ответил, что также "чувствует себя разочарованным".

"Ну, я очень разочарован тем, что произошло. Этой войны никогда бы не было, если бы я был президентом...Я слышу, что они расстроены тем, что не получили места. Они имели место в течение трех лет и задолго до этого. Это можно было решить очень легко. Неопытный участник переговоров мог бы решить это много лет назад. Без потери большого количества земли, без потери ни одной жизни", - заявил он.

Президент США считает, что у него есть "сила положить конец этой войне" и есть "хорошее движение в этом направлении". Комментируя место Украины на переговорах, Трамп добавил, что украинцы якобы могли сделать так, чтобы война не начиналась. Однако он не уточнил, как именно.

"Вам следовало закончить это три года назад. Вам не надо было этого начинать. Вы могли заключить соглашение. Я мог заключить для Украины соглашение, которое оставило бы им почти всю землю. И людей не убили бы, ни один город не разрушили бы, и ни одного купола не снесли бы. Но они выбрали этого не делать. И Байден, честно говоря, не имеет понятия. Он был таким плохим, таким жалким", - утверждает Трамп.

О размещении европейских войск в Украине

При этом на вопрос, поддерживает ли он размещение в Украине европейских миротворцев, он ответил утвердительно. Трамп говорит, что не будет против этого в случае заключения мирного соглашения.

"Если они хотят это сделать, это замечательно. Я полностью за. Франция об этом вспомнила, Британия. Нам не придется размещать войска, потому что мы очень далеко. Но если у нас будет мирное соглашение, с точки зрения Европы иметь там войска было бы хорошо. Я бы вообще не возражал", - отметил президент США.

Однако американские войска в Украину он говорит, что направлять не собирается. Поскольку "никто его не просил" и сам он не хотел бы этого делать.

"Никто не просил меня сделать это, поэтому я не думаю, что нам придется это делать. Я бы не хотел этого делать. Но этот вопрос на самом деле никогда не возникал", - добавил Трамп.

О выборах в Украине

Также президент США прямо намекнул на необходимость проведения выборов в Украине, заявив, что это обусловлено "объективной ситуацией".

"Мы имеем ситуацию, когда в Украине не было выборов и есть военное положение. И украинский лидер - мне неприятно это говорить, но его рейтинг упал до 4%. И когда они хотят место за столом переговоров, разве народ Украины не должен сказать - знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас не было выборов? Это идет не от России. Это то, что идет от меня, а также от многих других стран", - говорит Трамп.

При этом он не уточняет, откуда имеет такую цифру относительно рейтинга президента Украины. Отметим, что по опросам КМИС, по состоянию на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли Владимиру Зеленскому. При этом в первой половине февраля 2025 года показатель несколько улучшился и вырос до 57%.

Далее Трамп продолжил мысль, сместив тему, заявив, что россияне якобы "не хотели разрушать Киев"

"Большинство городов перевернуты. Здания разрушены ... Россия не сделала этого в Киеве, потому что думаю, они не хотят запускать слишком много ракет. Они сделали это на 20%, но не на 100%. Если бы они хотели сделать это на 100%, - вероятно, это произошло бы очень быстро. Но у вас есть города, которые абсолютно уничтожены. Украину просто истребляют. Так что знаете, люди устали от этого. Они хотят увидеть, чтобы что-то произошло", - добавил президент США.

О встрече с Путиным

Американский лидер также не исключил, что он, возможно, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным уже в этом месяце.

"Возможно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, планирует ли он по-прежнему встретиться с главой Кремля до конца месяца.

Между тем до конца февраля осталось всего 10 дней.

Отметим, что вчера госсекретарь США Марко Рубио, комментировал возможность встречи Трампа и Путина после того, как провел переговоры с РФ в Саудовской Аравии. По его словам, стороны пока не установили конкретную дату встречи.

Напомним, что вчера, 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде делегации США и РФ провели переговоры. Это была первая встреча такого уровня с начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

По итогам переговоров обе стороны также согласились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине.

Госсекретарь США заявил на пресс-конференции, чтобы положить конец любому конфликту, "все стороны должны сделать уступки и надо определить, какие именно".

Также Москва и Вашингтон договорились восстановить численность персонала посольств обеих стран. По словам Рубио, потому что если "дипломатические каналы не работают, то будет трудно постоянно и эффективно коммуницировать и это может свести с рельсов все дискуссии по поводу Украины".

Россияне также выступили с заявлениями. В частности глава МИД Сергей Лавров заявил, что США якобы "предлагали РФ ввести мораторий на удары по энергетическим объектам", но Москва отказалась.