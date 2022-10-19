Що для росіян означатиме втрата Херсону: думка експерта

"Це буде серйозний удар по репутації, якщо там ще можна говорити про репутацію, по іміджу. Це означатиме дійсно відхід, це означатиме, скажімо, досить серйозні втрати для Путіна і його оточення, шквал критики від людей буде неймовірний. Це звичайно буде мати досить серйозні наслідки", - сказав він.

За словами Мусієнка, росіяни намагаються у районі Кремінної переходити у локальні контратаки в Луганській області. Він вважає, що таким чином окупанти хочуть спробувати компенсувати потенційну втрату Херсону.

"Вони хочуть сказати: "Дивіться, ми в якісь позиції заходимо, в українських військ кілька кілометрів зайняли" і так далі. Тобто, на зміну риториці по втраті Херсону. Це вже видно, що у них є інформаційна риторика, зміщення фокусу уваги відбувається", - сказав він.

Мусієнко також зазначив, що світ нарощує постачання допомоги Україні, але ЗСУ для продовження контрнаступальних дій потрібно ще більше зброї.

"Звільнення Херсону буде означати один з переломних етапів, коли ще більше країн ще більш впевненіше будуть вірити в перемогу України і це, звичайно, буде змушувати їх активніше долучатися до історії успіху", - сказав він.

За словами політичного консультанта, коли є потенційна історія успіху і перемог, існує велика кількість охочих долучитися і розділити лаври переможця, хоча б опосередковано. Тому він вважає, що чим більше Україна буде наближатися до перемоги, тим більше буде охочих надати зброю і заявити про цю допомогу, щоб продемонструвати свою залученість до перемоги.

На запитання, чи складно буде звільнити Херсон, Мусієнко зазначив, що усе залежить від того, які рішення будуть ухвалені окупантами і чи вдастся їм облашувати ешелоновані лінії оборони навколо міста. Так, наразі росіяни намагаються зводити такі лінії довкола Берислава.

Він також зазначив, що ЗСУ відпрацювали різні спенарії операції по звільненню міст.

"Тому у нас точно є всі сили і засоби, аби здійснювати деокупацію території, один із них активно застосовується і є дуже дієвим. Ми їм зриваємо логістику і забезпечення. При таких умовах перебувати досить довго і чинити опір немає можливості", - сказав він.

Мусієнко додав, що Україна не вдаєтьс до бездумних лобових атак - у нас є комплексна стратегія, яка реалізується, проте вона потребує часу. За його словами, вона точно передбачає меншу кількість жертв, ніж просто лобова атака.

Політичний консультант також пояснив, що Україні дасть звільнення Херсону.

"Це принципово важливо, тому що це означатиме вигнати росіян з правобережжя, їх не буде на правобережжі взагалі. Воно буде вільно і це створюватиме перспективи для того, щоб рухатись в інших напрямках. І в напрямку сходу і південному - Запорізькому, тобто там є кілька варіантів подій, я думаю, ми побачимо за розвитком ситуації", - додав він.