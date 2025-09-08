Что РФ планирует на фронте этой осенью: источники РБК-Украина об угрожающих направлениях
Для врага на фронте этой осенью есть несколько приоритетных направлений и целей, среди которых - захват Покровска и Купянска, а также прорыв в Запорожской области.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины"
Так, в ближайшие недели на фронте ожидается усиление давления россиян в зоне их так называемого прорыва в районе Доброполья. Этот участок расположен к северу от Покровска.
На указанной территории в середине августа несколько малых групп врага смогли "просочиться" в тыл украинских позиций на 10 километров.
И хотя через некоторое время ВСУ удалось стабилизировать ситуацию там и частично зачистить вражеский "прорыв", этот участок считается выгодным для оккупантов. Ведь он позволит для охвата Покровска и одновременно для движения в сторону Краматорско-Константиновской агломерации.
Источники издания по-разному оценивают шансы оккупантов на захват Покровска в этом году. Один из собеседников считает, что нашим военным удастся удержать город. Другой источник видит угрозу потери контроля над Покровском в ближайшие месяцы.
Кроме вышеуказанных целей врага, источники издания считают, что противник также будет развивать наступление и на Лиманском направлении. В прошлом месяце россиянам удалось продвинуться в Серебрянском лесничестве и по обоим берегам реки Жеребец.
Отметим, что Лиманское направление - это ключ противника к расширению оккупации в северной части Донецкой области, где с начала их стратегической наступательной операции осенью 2023 года у них не было заметных успехов.
Как утверждает собеседник РБК-Украина, еще одной целью врага на осенне-зимний период станет захват Купянска. После двух лет "наступления" на этот город оккупантам удалось зацепиться за его северные окраины, а из северо-западной части их вытеснили.
Однако угрозу для Купянска на ближайшие месяцы источники издания оценивают как высокую.
Также стоит отметить о планах врага в отношении Запорожской области во время осенне-зимней кампании. Собеседники издания утверждают, что россияне планируют усиление давления там сразу на трех направлениях.
Ожидается активизация врага в регионе с юга - на север, чтобы "выровнять" фронт по линии Степногорск - Орехов - Гуляйполе.
Наибольшее продвижение оккупанты имели на участке возле Степногорска, там им удалось "забежать" в южную часть этого поселка, но в результате они были оттуда выбиты.
Напомним, за последние сутки враг более 40 раз атаковал Покровское направление. Почти вдвое меньше обстрелов было зафиксировано на Лиманском направлении, которое тоже является приоритетным для РФ.
Также мы сообщали о деоккупации села Заречное в Донецкой области. Освободить населенный пункт удалось бойцам 425 отдельного штурмового полка "Скала".
В то же время за последние сутки, по состоянию на 8 сентября, россияне потеряли более 900 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили много дронов и артсистем оккупантов.