Что РФ планирует на фронте этой осенью: источники РБК-Украина об угрожающих направлениях

Для врага на фронте этой осенью есть несколько приоритетных направлений и целей, среди которых - захват Покровска и Купянска, а также прорыв в Запорожской области.

Так, в ближайшие недели на фронте ожидается усиление давления россиян в зоне их так называемого прорыва в районе Доброполья. Этот участок расположен к северу от Покровска.

На указанной территории в середине августа несколько малых групп врага смогли "просочиться" в тыл украинских позиций на 10 километров.

И хотя через некоторое время ВСУ удалось стабилизировать ситуацию там и частично зачистить вражеский "прорыв", этот участок считается выгодным для оккупантов. Ведь он позволит для охвата Покровска и одновременно для движения в сторону Краматорско-Константиновской агломерации.

Источники издания по-разному оценивают шансы оккупантов на захват Покровска в этом году. Один из собеседников считает, что нашим военным удастся удержать город. Другой источник видит угрозу потери контроля над Покровском в ближайшие месяцы.

Кроме вышеуказанных целей врага, источники издания считают, что противник также будет развивать наступление и на Лиманском направлении. В прошлом месяце россиянам удалось продвинуться в Серебрянском лесничестве и по обоим берегам реки Жеребец.

Отметим, что Лиманское направление - это ключ противника к расширению оккупации в северной части Донецкой области, где с начала их стратегической наступательной операции осенью 2023 года у них не было заметных успехов.

Как утверждает собеседник РБК-Украина, еще одной целью врага на осенне-зимний период станет захват Купянска. После двух лет "наступления" на этот город оккупантам удалось зацепиться за его северные окраины, а из северо-западной части их вытеснили.

Однако угрозу для Купянска на ближайшие месяцы источники издания оценивают как высокую.

Также стоит отметить о планах врага в отношении Запорожской области во время осенне-зимней кампании. Собеседники издания утверждают, что россияне планируют усиление давления там сразу на трех направлениях.

Ожидается активизация врага в регионе с юга - на север, чтобы "выровнять" фронт по линии Степногорск - Орехов - Гуляйполе.

Наибольшее продвижение оккупанты имели на участке возле Степногорска, там им удалось "забежать" в южную часть этого поселка, но в результате они были оттуда выбиты.