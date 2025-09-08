"Мінус" 910 солдатів та майже півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу
За минулу добу, з 7 на 8 вересня, росіяни втратили на фронті 910 солдатів. Також ЗСУ знищили артсистеми, дрони та іншу техніку противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 089 060 (+910) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 168 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 23 258 (+4) од.;
- артилерійських систем - 32 545 (+29) од.;
- РСЗВ - 1481 од.;
- засоби ППО - 1217 од.;
- літаків - 422 од.;
- гелікоптерів - 341 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 57 278 (+461) од.;
- крилатих ракет - 3691 (+5) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 61 135 (+81) од.;
- спеціальної техніки - 3961 од.
Ситуація на фронтах
Нагадаємо, станом на вечір, 7 вересня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку, а саме - 34. Також ворог вчергове зазнав втрат.
"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 - безповоротно. Також українські воїни знищили один танк, шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА; також пошкоджено дві гармати, три одиниці автомобільної техніки та дев’ять укриттів для особового складу противника", - йшлося у повідомленні.
