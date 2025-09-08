"Мінус" 910 солдатів та майже півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За минулу добу, з 7 на 8 вересня, росіяни втратили на фронті 910 солдатів. Також ЗСУ знищили артсистеми, дрони та іншу техніку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 7 вересня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку, а саме - 34. Також ворог вчергове зазнав втрат.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 - безповоротно. Також українські воїни знищили один танк, шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА; також пошкоджено дві гармати, три одиниці автомобільної техніки та дев’ять укриттів для особового складу противника", - йшлося у повідомленні.

