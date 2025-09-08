ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Мінус" 910 солдатів та майже півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Понеділок 08 вересня 2025 07:30
UA EN RU
"Мінус" 910 солдатів та майже півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 7 на 8 вересня, росіяни втратили на фронті 910 солдатів. Також ЗСУ знищили артсистеми, дрони та іншу техніку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 089 060 (+910) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 168 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 258 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 32 545 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1481 од.;
  • засоби ППО - 1217 од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 57 278 (+461) од.;
  • крилатих ракет - 3691 (+5) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 61 135 (+81) од.;
  • спеціальної техніки - 3961 од.

&quot;Мінус&quot; 910 солдатів та майже півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 7 вересня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку, а саме - 34. Також ворог вчергове зазнав втрат.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 - безповоротно. Також українські воїни знищили один танк, шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА; також пошкоджено дві гармати, три одиниці автомобільної техніки та дев’ять укриттів для особового складу противника", - йшлося у повідомленні.

Детальніше про повний звіт Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі
ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії