Ракетний обстріл застав на вулиці: як врятуватися і що робити негайно
В умовах війні в Україні ракетна атака може застати зненацька будь-де - під час прогулянки чи по дорозі у справах. Українцям розповіли, як діяти, аби зберегти життя та мінімізувати ризики.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві.
Рятувальники наголошують, що ракетний обстріл може початися раптово - навіть тоді, коли ви гуляєте з дитиною або йдете у справах. У таких ситуаціях важливо знати, як діяти.
Що робити, якщо обстріл застав на вулиці:
- якнайшвидше сховайтеся в укритті, метро, підземному переході, паркінгу чи на сходовому майданчику найближчого будинку;
- якщо чуєте вибухи поблизу - негайно лягайте на землю та сховайтеся в заглибленні;
- якщо ви з дитиною - покладіть її в заглиблення першою й прикрийте собою;
- прийміть безпечну позу - ляжте долілиць, схрестіть ноги, прикрийте голову руками, заплющіть очі та відкрийте рот.
У ДСНС наголошують, що не можна підіймати голову без крайньої потреби. Також закликають зберігати спокій та дотримуватися інструкцій, аби зменшити ризик для життя.
Ракетний удар по Сумах
Нагадаємо, вранці у неділю, 13 квітня російські війська завдали подвійного ракетного удару по центру Сум. Для атаки були використані балістичні ракети з касетними боєприпасами. Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці були заповнені людьми.
Ракети влучили просто в центр міста, що спричинило значні жертви серед цивільного населення. Загинули щонайменше 35 людей, серед них є діти. Кількість поранених зросла до 117 осіб, у тому числі 15 дітей. Найбільше постраждалих було у тролейбусі, який саме проїжджав повз місце вибуху.
Ракетний удар по Кривому Рогу
Раніше, увечері 4 квітня та вночі 5 квітня 2025 року, масованої атаки з боку Росії зазнав Кривий Ріг. Спочатку по місту завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, а згодом - ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 19 людей, серед яких 9 дітей, а ще 68 осіб отримали поранення.
Атака спричинила значні руйнування: пошкоджено 34 багатоквартирні будинки, шість навчальних закладів, магазини, ресторани та десятки автомобілів. Удар припав на житловий масив і дитячий майданчик, що є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора.
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