Що робити під час обстрілу з "Градів" чи "Смерчів": три поради

Як йдеться в публікації, снаряд чи ракету від системи залпового вогню можна засікти. Залп від РСЗВ добре видно як вночі, так і вдень. Вночі - це яскравий спалах на горизонті, а вдень - сірі сліди від ракет в небі.

Що робити, якщо потрапили під обстріл з РСЗВ: