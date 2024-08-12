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Що робити під час обстрілу з "Градів" чи "Смерчів": три поради

Фото: що робити під час обстрілу з РСЗВ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські прифронтові міста постійно потерпають від російських обстрілів. Зокрема, окупаційна армія б'є по українцях з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як "Град" чи "Смерч".

РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони розповідає, що робити, якщо вас застав обстріл з РСЗВ.

Як йдеться в публікації, снаряд чи ракету від системи залпового вогню можна засікти. Залп від РСЗВ добре видно як вночі, так і вдень. Вночі - це яскравий спалах на горизонті, а вдень - сірі сліди від ракет в небі.

Що робити, якщо потрапили під обстріл з РСЗВ:

  • Організуйте постійне спостереження та тримайте в полі зору сусідні будівлі та споруди, які можуть слугувати за укриття. Після того, як помітите залп, у вас буде декілька секунд на те, щоб сховатися.
  • Ховайтеся у підвалах або в інших заглиблених приміщеннях. Обирайте місце в кутку між несучими стінами, але недалеко від вікон чи дверей, щоб у разі влучання ракети можна було швидко покинути приміщення.
  • Не виходьте з укриття ще принаймні 10 хвилин після закінчення обстрілу. Після залпу ворог зазвичай проводить уточнення результатів обстріл, коригування вогню або ж змінює позицію.

Нагадаємо, на вихідних росіяни обстрілювали місто Краматорськ в Донецькій області. У неділю, 11 серпня, місто потрапило під удар з системи залпового вогню "Смерч". В результаті ворожої атаки поранення отримали 8 людей.

А в ніч на 7 серпня під вогнем російських РСЗВ опинився центр Херсону. В результаті обстрілу пошкоджень зазнали багатоповерхівки, будівлі вишу та благодійного фонду, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

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