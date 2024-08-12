Что делать при обстреле из "Градов" или "Смерчей": три совета

Украинские прифронтовые города постоянно подвергаются российским обстрелам. В частности, оккупационная армия бьет по украинцам из реактивных систем залпового огня (РСЗО) таких, как "Град" или "Смерч".
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минобороны рассказывает, что делать, если вас застал обстрел из РСЗО.
Как говорится в публикации, снаряд или ракету от системы залпового огня можно засечь. Залп от РСЗО хорошо виден как ночью, так и днем. Ночью - это яркая вспышка на горизонте, а днем - серые следы от ракет в небе.
Что делать, если попали под обстрел из РСЗО:
Напомним, на выходных россияне обстреливали город Краматорск в Донецкой области. В воскресенье, 11 августа, город попал под удар из системы залпового огня "Смерч". В результате вражеской атаки ранения получили 8 человек.
А в ночь на 7 августа под огнем российских РСЗО оказался центр Херсона. В результате обстрелов были повреждены многоэтажки, здания вуза и благотворительного фонда, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
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