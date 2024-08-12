Что делать при обстреле из "Градов" или "Смерчей": три совета

Как говорится в публикации, снаряд или ракету от системы залпового огня можно засечь. Залп от РСЗО хорошо виден как ночью, так и днем. Ночью - это яркая вспышка на горизонте, а днем - серые следы от ракет в небе.

Что делать, если попали под обстрел из РСЗО: