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Росія атакувала зранку Краматорськ зі "Смерчів", - ОВА

Неділя 11 серпня 2024 17:51
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Росія атакувала зранку Краматорськ зі "Смерчів", - ОВА Фото: ілюстративне зображення наслідків обстрілу Краматорська (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні, 11 серпня, приблизно о пів на сьому ранку росіяни обстріляли Краматорськ зі Смерчів. Внаслідок атаки поранено 8 людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Краматорської міської ради.

Постраждалими виявились місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу у Донецькій області, решта - не потребує госпіталізації.

Також Філашкін додав, що внаслідок обстрілу РФ пошкодженні 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури.

"З кожним днем життя на Донеччині (у Донецькій області — Ред.) стає все небезпечнішим. Бережіть себе - евакуюйтесь", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Краматорська

Зазначимо, що росіяни атакують Краматорськ вже другий ранок поспіль. Вчора, 10 серпня, повідомлялось про людину, яка загинула, а також про поранених.

Крім того, Краматорськ атакували і 9 серпня. В цей день росіяни влучили у багатоповерхівку. Через обстріл постраждали троє людей, серед поранених - шестирічна дитина.

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