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РФ вночі обстріляла центр Херсона: під ударом житлові висотки та виш (фото)

Херсон, Середа 07 серпня 2024 13:30
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РФ вночі обстріляла центр Херсона: під ударом житлові висотки та виш (фото) Фото: наслідки нічної атаки окупантів по Херсону 7 серпня (t.me/phogovua)
Автор: РБК-Україна

У ніч проти 7 серпня збройні сили рф обстріляли центральну частину Херсона. Було зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Відомо про госпіталізацію 74-річної жінки із вибуховою травмою. Також повідомляється про пошкодження приватних та щонайменше трьох багатоповерхівок, будівлі ВНЗ, благодійного фонду та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

Фото: Наслідки нічного удару окупантів 7 серпня по Херсону (t.me/phogovua)

За попередніми даними прокуратури, для удару по місту ворог застосував РСЗВ.

Українське відомство повідомило про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нічна атака 7 серпня

Вночі 7 серпня окупанти запустили 30 дронів-камікадзе по території України. Військово-морські сили повідомили про успішне збиття всіх повітряних цілей. ППО працювало на Київщині, Харківщині, Хмельниччині, Вінниччині, Миколаївщині, Херсонщині та Черкащині.

Раніше ми повідомляли, що в Хмельницькій області уламки БпЛА пошкодили резервуари для зберігання та приміщення цеху на одному із підприємств. Постраждалих зафіксовано не було.

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