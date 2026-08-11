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Що робити пасажирам "Укрзалізниці" під час тривоги на вокзалі

18:29 11.08.2026 Вт
3 хв
Українцям пояснили, що робити, якщо поруч немає укриття
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Пасажирам "Укрзалізниці" нагадали правила безпеки під час повітряної тривоги (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" закликає пасажирів не залишатися на вокзалах, платформах та інших залізничних об'єктах під час повітряної тривоги. Це пов'язано із систематичною загрозою ракетних та авіаційних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Головне:

  • Заклик до пасажирів: УЗ закликає не залишатися на вокзалах, платформах і перонах під час повітряної тривоги через загрозу ракетних та авіаційних ударів.
  • Дії на вокзалі: Після сигналу тривоги потрібно негайно пройти до найближчого укриття. Якщо його немає - відійти на безпечну відстань та використовувати рельєф чи бетонні укриття, уникаючи колій, скляних фасадів та скупчень людей.
  • Дії під час руху поїзда: У разі вимушеної зупинки через загрозу чи оголошення евакуації пасажири мають чітко виконувати вказівки залізничників та організовано залишити вагон.
  • Зупинка руху: Під час масованих атак рух поїздів у потенційно небезпечних регіонах оперативно призупиняють із міркувань безпеки.

Що робити на вокзалі під час тривоги

Після оголошення повітряної тривоги пасажирам рекомендують:

  • негайно залишити вокзал, перон або платформу та пройти до найближчого укриття;
  • якщо облаштованого укриття поблизу немає - відійти на безпечну відстань і використати особливості рельєфу, канави або бетонні конструкції, але не поруч із залізничними коліями;
  • не перебувати біля рухомого складу;
  • уникати скляних фасадів вокзалів, табло та ліній електропередач високої напруги;
  • не залишатися у скупченні людей на відкритій місцевості.

В "Укрзалізниці" наголошують, що під час масованих атак рух у регіонах, які можуть стати цілями, оперативно зупиняють із міркувань безпеки.


Інструкції для пасажирів УЗ під час тривоги (інфографіка: Київська ОВА)

Що робити, якщо тривога застала у поїзді

Під час безпекової зупинки пасажирам потрібно виконувати вказівки залізничників.

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Якщо буде оголошено евакуацію, необхідно одразу залишити вагон і пройти у безпечне місце подалі від колій та контактної мережі. При цьому пасажирам радять не панікувати та не створювати скупчень.

"Хай там як, життя точно варто більше, аніж можливість пропустити електричку", - наголосили в "Укрзалізниці".

Оперативну інформацію про затримки та зміни приміського руху пасажири можуть отримувати в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Раніше РБК-Україна писало про правила безпеки для пасажирів поїздів під час повітряної тривоги та загрози ворожої атаки. Зокрема пояснювали, як підготуватися до евакуації, безпечно залишити вагон, куди прямувати після виходу та як діяти під час вибухів.

Також ми розповідали, які заходи безпеки УЗ запровадила в поїздах цьогоріч.

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УкрзалізницяПоїздиПовітряна тривога