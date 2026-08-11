Що робити пасажирам "Укрзалізниці" під час тривоги на вокзалі

Головне: Заклик до пасажирів: УЗ закликає не залишатися на вокзалах, платформах і перонах під час повітряної тривоги через загрозу ракетних та авіаційних ударів.

УЗ закликає не залишатися на вокзалах, платформах і перонах під час повітряної тривоги через загрозу ракетних та авіаційних ударів. Дії на вокзалі: Після сигналу тривоги потрібно негайно пройти до найближчого укриття. Якщо його немає - відійти на безпечну відстань та використовувати рельєф чи бетонні укриття, уникаючи колій, скляних фасадів та скупчень людей.

Після сигналу тривоги потрібно негайно пройти до найближчого укриття. Якщо його немає - відійти на безпечну відстань та використовувати рельєф чи бетонні укриття, уникаючи колій, скляних фасадів та скупчень людей. Дії під час руху поїзда: У разі вимушеної зупинки через загрозу чи оголошення евакуації пасажири мають чітко виконувати вказівки залізничників та організовано залишити вагон.

У разі вимушеної зупинки через загрозу чи оголошення евакуації пасажири мають чітко виконувати вказівки залізничників та організовано залишити вагон. Зупинка руху: Під час масованих атак рух поїздів у потенційно небезпечних регіонах оперативно призупиняють із міркувань безпеки.

Що робити на вокзалі під час тривоги

Після оголошення повітряної тривоги пасажирам рекомендують:

негайно залишити вокзал, перон або платформу та пройти до найближчого укриття;

якщо облаштованого укриття поблизу немає - відійти на безпечну відстань і використати особливості рельєфу, канави або бетонні конструкції, але не поруч із залізничними коліями;

не перебувати біля рухомого складу;

уникати скляних фасадів вокзалів, табло та ліній електропередач високої напруги;

не залишатися у скупченні людей на відкритій місцевості.

В "Укрзалізниці" наголошують, що під час масованих атак рух у регіонах, які можуть стати цілями, оперативно зупиняють із міркувань безпеки.



Інструкції для пасажирів УЗ під час тривоги (інфографіка: Київська ОВА)

Що робити, якщо тривога застала у поїзді

Під час безпекової зупинки пасажирам потрібно виконувати вказівки залізничників.

Якщо буде оголошено евакуацію, необхідно одразу залишити вагон і пройти у безпечне місце подалі від колій та контактної мережі. При цьому пасажирам радять не панікувати та не створювати скупчень.

"Хай там як, життя точно варто більше, аніж можливість пропустити електричку", - наголосили в "Укрзалізниці".

Оперативну інформацію про затримки та зміни приміського руху пасажири можуть отримувати в Telegram-каналі "Укрзалізниці".