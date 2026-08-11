Що робити пасажирам "Укрзалізниці" під час тривоги на вокзалі

"Укрзалізниця" закликає пасажирів не залишатися на вокзалах, платформах та інших залізничних об'єктах під час повітряної тривоги. Це пов'язано із систематичною загрозою ракетних та авіаційних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
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Після оголошення повітряної тривоги пасажирам рекомендують:
В "Укрзалізниці" наголошують, що під час масованих атак рух у регіонах, які можуть стати цілями, оперативно зупиняють із міркувань безпеки.
Інструкції для пасажирів УЗ під час тривоги (інфографіка: Київська ОВА)
Під час безпекової зупинки пасажирам потрібно виконувати вказівки залізничників.
Якщо буде оголошено евакуацію, необхідно одразу залишити вагон і пройти у безпечне місце подалі від колій та контактної мережі. При цьому пасажирам радять не панікувати та не створювати скупчень.
"Хай там як, життя точно варто більше, аніж можливість пропустити електричку", - наголосили в "Укрзалізниці".
Оперативну інформацію про затримки та зміни приміського руху пасажири можуть отримувати в Telegram-каналі "Укрзалізниці".
Раніше РБК-Україна писало про правила безпеки для пасажирів поїздів під час повітряної тривоги та загрози ворожої атаки. Зокрема пояснювали, як підготуватися до евакуації, безпечно залишити вагон, куди прямувати після виходу та як діяти під час вибухів.
Також ми розповідали, які заходи безпеки УЗ запровадила в поїздах цьогоріч.