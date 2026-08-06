Поїзд під прицілом: як пасажирам діяти у разі виникнення загрози під час подорожі

Під час воєнного стану провідники пасажирських поїздів обов'язково попереджають пасажирів про загрозу ворожих атак. У разі оголошення небезпеки важливо чітко дотримуватись інструкцій персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

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Підготовка. У разі сигналу про небезпеку треба негайно вдягнутися, тримати поруч документи й телефон та залишатися на місці до вказівок. Евакуація. Валізи та габаритні речі необхідно залишати у вагоні. Виходити слід без паніки через найближчий вихід, не вистрибуючи на колії. Укриття. Після виходу з вагона треба швидко перейти до укриття або відійти на безпечну відстань від поїзда. Дії під час вибухів. Необхідно лягти на землю обличчям вниз, тримати рот відкритим і прикрити голову підручними речами.

Як підготуватися до можливої евакуації

У компанії пояснюють, що евакуацію оголошують тільки тоді, коли існує загроза безпосередньо для конкретного маршруту.

Отримавши сповіщення від провідника, пасажирам слід:

негайно підготуватися - вдягнутися, покласти поруч документи та телефон;

залишатися на своїх місцях до відповідної команди;

заздалегідь попередити провідника, якщо вам або дитині знадобиться допомога під час виходу з вагона.

Правила безпечного виходу з вагона

Якщо після зупинки поїзда провідник дає сигнал на евакуацію, залишати вагон потрібно без тисняви через найближчий вихід.

Залізничники наголошують, що габаритні речі та валізи слід залишати на місцях. Також важливо допомагати іншим пасажирам і в жодному разі не стрибати, не наступати та не зупинятися на коліях.

Під час поїздки з дітьми варто зберігати спокій, взяти з собою улюблену іграшку чи смаколик. У прохолодну погоду з вагонів дозволяють брати ковдри.

Фото: інструкції пасажирам на випадок ворожого удару по потягу (booking.uz.gov.ua)

Що робити після виходу з поїзда

Залишивши вагон, слід швидко пройти до укриття або відійти на безпечну відстань, оскільки сам потяг може бути ціллю для удару.

Пасажирів закликають не скупчуватися біля поїзда та тримати в полі зору провідника у сигнальному жилеті.

Якщо поблизу лунають вибухи, потрібно лягти на землю обличчям вниз, рот тримати відкритим і закрити голову підручними речами.

Повертатися до вагонів можна лише після офіційної вказівки - голосової, через мегафон або за допомогою свистка.

Безпека під час поїздок

Спеціалісти залізниці цілодобово відстежують загрози для кожного рейсу в реальному часі, щоб мінімізувати ризики для пасажирів.

Водночас евакуаційні правила допомагають уникнути пастки у разі прямої атаки на поїзд.