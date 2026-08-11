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Что делать пассажирам "Укрзализныци" во время тревоги на вокзале

18:29 11.08.2026 Вт
3 мин
Украинцам объяснили, что делать, если рядом нет укрытия
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Пассажирам "Укрзализныци" напомнили правила безопасности во время воздушной тревоги (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" призывает пассажиров не оставаться на вокзалах, платформах и других железнодорожных объектах во время воздушной тревоги. Это связано с систематической угрозой ракетных и авиационных ударов.

Главное:

  • Призыв к пассажирам: УЗ призывает не оставаться на вокзалах, платформах и перронах во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетных и авиационных ударов.
  • Действия на вокзале: После сигнала тревоги нужно немедленно пройти до ближайшего укрытия. Если его нет - отойти на безопасное расстояние и использовать рельеф или бетонные укрытия, избегая путей, стеклянных фасадов и скоплений людей.
  • Действия во время движения поезда: В случае вынужденной остановки из-за угрозы или объявления эвакуации пассажиры должны четко следовать указаниям железнодорожников и организованно покинуть вагон.
  • Остановка движения: Во время массированных атак движение поездов в потенциально опасных регионах оперативно приостанавливается из соображений безопасности.

Что делать на вокзале во время тревоги

После объявления воздушной тревоги пассажирам рекомендуют:

  • немедленно покинуть вокзал, перрон или платформу и пройти до ближайшего укрытия;
  • если обустроенного укрытия поблизости нет - отойти на безопасное расстояние и использовать особенности рельефа, канавы или бетонные конструкции, но не рядом с железнодорожными путями;
  • не находиться у подвижного состава;
  • избегать стеклянных фасадов вокзалов, табло и линий электропередач высокого напряжения;
  • не оставаться в скоплении людей на открытой местности.

В "Укрзализныце" отмечают, что во время массированных атак движение в регионах, которые могут стать целями, оперативно останавливают из соображений безопасности.


Инструкции для пассажиров УЗ во время тревоги (инфографика: Киевская ОВА)

Что делать, если тревога застала в поезде

При остановке из-за ситуации с безопасностью пассажирам следует выполнять указания железнодорожников.

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Если будет объявлена эвакуация, необходимо сразу покинуть вагон и пройти в безопасное место подальше от путей и контактной сети. При этом пассажирам советуют не паниковать и не создавать скоплений.

"Как бы то ни было, жизнь точно стоит больше, чем возможность пропустить электричку", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Оперативную информацию о задержках и изменениях пригородного движения пассажиры могут получать в Telegram-канале "Укрзализныци".

Ранее РБК-Украина писало о правилах безопасности для пассажиров поездов во время воздушной тревоги и угрозы вражеской атаки. В частности, объясняли, как подготовиться к эвакуации, безопасно оставить вагон, куда следовать после выхода и как действовать при взрывах.

Также мы рассказывали, какие меры безопасности УЗ ввела в поездах в этом году.

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