Что делать пассажирам "Укрзализныци" во время тревоги на вокзале

"Укрзализныця" призывает пассажиров не оставаться на вокзалах, платформах и других железнодорожных объектах во время воздушной тревоги. Это связано с систематической угрозой ракетных и авиационных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Главное:
После объявления воздушной тревоги пассажирам рекомендуют:
В "Укрзализныце" отмечают, что во время массированных атак движение в регионах, которые могут стать целями, оперативно останавливают из соображений безопасности.
Инструкции для пассажиров УЗ во время тревоги (инфографика: Киевская ОВА)
При остановке из-за ситуации с безопасностью пассажирам следует выполнять указания железнодорожников.
Если будет объявлена эвакуация, необходимо сразу покинуть вагон и пройти в безопасное место подальше от путей и контактной сети. При этом пассажирам советуют не паниковать и не создавать скоплений.
"Как бы то ни было, жизнь точно стоит больше, чем возможность пропустить электричку", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Оперативную информацию о задержках и изменениях пригородного движения пассажиры могут получать в Telegram-канале "Укрзализныци".
Ранее РБК-Украина писало о правилах безопасности для пассажиров поездов во время воздушной тревоги и угрозы вражеской атаки. В частности, объясняли, как подготовиться к эвакуации, безопасно оставить вагон, куда следовать после выхода и как действовать при взрывах.
Также мы рассказывали, какие меры безопасности УЗ ввела в поездах в этом году.