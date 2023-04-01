Що робити, якщо знайшли схожий на вибухівку предмет: інструкція

"Сьогодні, близько 15-ї години, на узбіччі 58 км автодороги Київ - Ковель патрульні помітили, ймовірно, вибухонебезпечний предмет, схожий на гранату", - повідомили правоохоронці.

Інспектори огородили місце виявлення цього предмета та викликали вибухотехніків, охороняючи місце події до прибуття спеціалістів.

Проте, що робити звичайним людям у разі такої неприємної знахідки? Правоохоронці склали інструкцію, як діяти в подібній ситуації:

зберігати спокій;

попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;

позначити це місце;

негайно повідомити чергові служби 101 і 102;

у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;

очікувати рятувальників на безпечній відстані.

Категорично заборонено:

курити та використовувати відкритий вогонь поблизу;

підіймати, ударяти та розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;

приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Нагадаємо, сьогодні, в Ізюмському районі чоловік підірвався на вибухівці на власному подвір’ї.

Вчора ми писали, що в Херсонській області на російській міні підірвалися троє енергетиків у селі Посад-Покровське. Тоді повідомлялося про двох загиблих.

Додамо, раніше в Херсонській області російський "Лепесток" вибухнув у руках чоловіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.