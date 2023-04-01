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В Ізюмському районі чоловік підірвався на вибухівці на власному подвір’ї

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Харківська область, Субота 01 квітня 2023 16:36
В Ізюмському районі чоловік підірвався на вибухівці на власному подвір’ї Фото: в Ізюмському районі чоловік підірвався на вибухівці на власному подвір’ї (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, 59-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. У результаті він отримав серйозні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Близько 15:30 у селі Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Очільник області вкотре закликав жителів пам'ятати про високу мінну небезпеку в регіоні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Херсонській області в лікарні помер електромонтер. Він напередодні підірвався на російській міні під час ведення робіт.

Також раніше ми писали, що у Херсонській області чоловік підірвався на російській міні. Він отримав множинні опіки тіла.

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