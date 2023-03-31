У Херсонській області на російській міні підірвались троє енергетиків
Фото: у Херсонській області на російській міні підірвались троє людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Херсонській області на російській міні підірвалися троє людей. Це сталось у селі Посад-Покровське.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
Голова Херсонської ОВА зазначив, що енергетики підірвались в той час, коли ремонтували електромережі.
"За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один - дістав поранення. На місці вже працюють бригади швидкої допомоги" ,-йдеться в повідомленні.