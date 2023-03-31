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У Херсонській області на російській міні підірвались троє енергетиків

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Херсонська область, П'ятниця 31 березня 2023 11:44
У Херсонській області на російській міні підірвались троє енергетиків Фото: у Херсонській області на російській міні підірвались троє людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Херсонській області на російській міні підірвалися троє людей. Це сталось у селі Посад-Покровське.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Голова Херсонської ОВА зазначив, що енергетики підірвались в той час, коли ремонтували електромережі.

"За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один - дістав поранення. На місці вже працюють бригади швидкої допомоги" ,-йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області на російській міні підірвався 67-річний чоловік. Внаслідок отримав численні опіки тіла та обличчя.

Також раніше ми писали про те, що в Херсоській області російський "Лепесток" вибухнув у руках чоловіка.

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Херсонська область
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