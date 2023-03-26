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У Херсонській області російська міна вибухнула у руках чоловіка

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Іщенка, Неділя 26 березня 2023 16:01
У Херсонській області російська міна вибухнула у руках чоловіка Фото: житель Херсонської області підірвався на міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Херсонської області підірвався на ворожій міні. Російський "Лепесток" вибухнув у руках чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Інцидент сталася у селі Іщенка. Зазначається, що 25-річний житель Херсонської області у полі збирав російські протипіхотні міни "Лепестки". Одна з них здетонувала у нього в руках.

З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. Пізніше чоловіка планують перевести до Кривого Рогу.

Жителів Херсонської області закликають не чіпати вибухонебезпечні предмети.

"Якщо ви побачили міну, не чіпайте її! Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку рятувальників або поліцейських, зателефонувавши за номерами 101 або 102", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік підірвав себе гранатою поблизу дитячого майданчика.

Також 22 березня стало відомо, що у Херсонській області чоловік підірвався на ворожій міні.

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