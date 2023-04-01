Что делать, если нашли похожий на взрывчатку предмет: инструкция

Сегодня, 1 апреля, правоохранители рассказали, что делать, если нашли предмет, похожий на взрывчатку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.
"Сегодня, около 15 часов, на обочине 58 км автодороги Киев - Ковель патрульные заметили, вероятно, взрывоопасный предмет, похожий на гранату", - сообщили правоохранители.
Инспекторы огородили место обнаружения этого предмета и вызвали взрывотехников, охраняя место происшествия до прибытия специалистов.
Однако, что делать обычным людям в случае такой неприятной находки? Правоохранители составили инструкцию, как действовать в подобной ситуации:
Категорически запрещено:
Напомним, сегодня, в Изюмском районе мужчина взорвался на взрывчатке на собственном подворье.
Вчера мы писали, что в Херсонской области на российской мине взорвались три энергетика в селе Посад-Покровское. Тогда сообщалось о двух погибших.
Добавим, ранее в Херсонской области российский "Лепесток" взорвался в руках мужчины.
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