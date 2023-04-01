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Что делать, если нашли похожий на взрывчатку предмет: инструкция

Фото: что делать, если нашли похожий на взрывчатку предмет (t.me dsns telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, правоохранители рассказали, что делать, если нашли предмет, похожий на взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.

"Сегодня, около 15 часов, на обочине 58 км автодороги Киев - Ковель патрульные заметили, вероятно, взрывоопасный предмет, похожий на гранату", - сообщили правоохранители.

Инспекторы огородили место обнаружения этого предмета и вызвали взрывотехников, охраняя место происшествия до прибытия специалистов.

Однако, что делать обычным людям в случае такой неприятной находки? Правоохранители составили инструкцию, как действовать в подобной ситуации:

  • сохранять спокойствие;
  • предупредить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц;
  • обозначить это место;
  • немедленно сообщить дежурным службам 101 и 102;
  • ни в коем случае не пытаться перемещать взрывное устройство (подозрительный предмет) или изменять его положение;
  • ждать спасателей на безопасном расстоянии.

Категорически запрещено:

  • курить и использовать открытый огонь поблизости;
  • поднимать, ударять и разбирать любые взрывоопасные предметы;
  • приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Напомним, сегодня, в Изюмском районе мужчина взорвался на взрывчатке на собственном подворье.

Вчера мы писали, что в Херсонской области на российской мине взорвались три энергетика в селе Посад-Покровское. Тогда сообщалось о двух погибших.

Добавим, ранее в Херсонской области российский "Лепесток" взорвался в руках мужчины.

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