Що робити, якщо знайомий чи родич потрапив в полон: алгоритм дій від Мінреінтеграції

Обмін полоненими

Нагадаємо, що за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, нині у російській неволі знаходяться близько 14 тисяч цивільних українців.

До того ж понад 400 українських жінок. Чимало з них - незаконно утримувані цивільні.

Днями уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених.

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