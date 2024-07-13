Что делать, если знакомый или родственник попал в плен: алгоритм действий от Минреинтеграции

Обмен пленными

Напомним, что по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в настоящее время в российской неволе находятся около 14 тысяч гражданских украинцев.

К тому же более 400 украинских женщин. Многие из них - незаконно удерживаемые гражданские.

На днях уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал большой обмен женщин-военнопленных.

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