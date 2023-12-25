Що робити, якщо ви потрапили під завал: поради, які можуть врятувати життя

Якщо вас ніхто не чує, спершу потрібно оцінити обстановку навколо.

Що робити, якщо потрапили під завал?

Остання атака РФ на Київ

Нагадаємо, що під час нічної атаки "Шахедів" 22 грудня уламки дронів упали в низці районів столиці. Серед них Дарницький, Голосіївський та Солом'янський. Так, в останньому значних руйнувань зазнала багатоповерхівка.

Зокрема, в будинку виникло загоряння на верхніх поверхах. За даними рятувальників загоряння виникло на 24 поверсі. Також в трьох квартирах (на 24-26 поверхах) є часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.

Попередньо, в Солом'янському районі двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами. Один з них госпіталізований.

РБК-Україна публікувало фоторепортаж з місця подій.