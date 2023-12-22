Стін немає. Фоторепортаж з місця руйнування багатоповерхівки у Києві

Цієї ночі найбільшого лиха ворожа атака "Шахедів" спричинила у Солом'янському районі Києва. Там пошкоджена багатоповерхівка, де у квартирах на верхніх поверхах через падіння уламків дрона вибиті не лише вікна, а й розбиті стіни.

Кореспондент РБК-Україна побував безпосередньо на місці руйнування багатоповерхівки. На кадрах нижче - технічний поверх. Як можна побачити зі світлин, стіни навколо фактично зруйновані вщент.

Фото: кадри з місця руйнувань багатоповерхівки в Києві 22 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Що відомо про руйнування в Солом'янському районі

Нагадаємо, що під час нічної атаки "Шахедів" уламки дронів упали в низці районів столиці. Серед них Дарницький, Голосіївський та Солом'янський. Так, в останньому значних руйнувань зазнала багатоповерхівка.

Зокрема, в будинку виникло загоряння на верхніх поверхах. За даними рятувальників загоряння виникло на 24 поверсі. Також в трьох квартирах (на 24-26 поверхах) є часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.

Попередньо, в Солом'янському районі двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами. Один з них госпіталізований.

Також стало відомо, що квартира, яка була фактично вщент зруйнована, належить ведучому телемарафону "Єдині новини" Андрію Ковальському.

Нагадаємо, що РБК-Україна також публікувало кадри самого пошкодженого будинку та подвір'я, де також понівечені й автівки. Фото та відео можна побачити в матеріалі за посиланням.

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