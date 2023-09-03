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Як поводитися, якщо ракетний удар чи артобстріл застав на вулиці: головні правила

Україна, Неділя 03 вересня 2023 05:30
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Як поводитися, якщо ракетний удар чи артобстріл застав на вулиці: головні правила Фото: як поводитися, якщо обстріл або ракетний удар застав на вулиці (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ракетні удари та артилерійські обстріли - одні з найбільш небезпечних видів вогневого враження під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали на відкритій місцевості, потрібно дотримуватись декількох правил.

Правило 1. Негайно лягайте на землю.
Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення.

Правило 2. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот.
Такі маніпуляції зможуть врятувати вас від контузії та уберегти від баротравми.

Правило 3. Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда і починайте бігти в укриття відразу після прильоту.

Що може стати ідеальним укриттям?

• підвал;
• бомбосховище;
• воронки від попередніх снарядів;
• канави та траншеї.

Важливо! Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робити, якщо ви потрапили під завал.

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