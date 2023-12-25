Что делать, если вы попали под завал: советы, которые могут спасти жизнь

Российские террористы не перестают атаковать территорию Украины ракетами и дронами-камикадзе. Напомним, что необходимо сделать, если вы попали под завал в результате вражеского удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Что делать, если попали в завал?
Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг.
Напомним, что во время ночной атаки "Шахедов" 22 декабря обломки дронов упали в ряде районов столицы. Среди них Дарницкий, Голосеевский и Соломенский. Так, в последнем значительные разрушения получила многоэтажка.
В частности, в доме возникло возгорание на верхних этажах. По данным спасателей возгорание возникло на 24 этаже. Также в трех квартирах (на 24-26 этажах) есть частичное разрушение стен и еще в трех - выбитые окна.
Предварительно, в Соломенском районе двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами. Один из них госпитализирован.
РБК-Украина публиковало фоторепортаж с места происшествия.
Напомним, что РБК-Украина также публиковало кадры самого дома и двора, где
Напомним, ранее мы сообщали, как себя вести, если ракетный удар или артобстрел застал на улице.
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