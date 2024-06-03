Що робити, якщо обстріл застав вас у транспорті: поради ДСНС

В прифронтових містах вже не рідкість, що ворожий обстріл починається раніше ніж спрацьовує система сповіщення про повітряну тривогу. А тому обстріл може застати навіть під час перебування у транспорті.

Детальніше про те, що рекомендують рятувальники робити в таких випадках, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій підготували алгоритм дій, щоб у випадку, якщо обстріл застане вас за кермом чи в громадському транспорті, ви знали, як краще діяти.

Що робити, якщо обстріл застав вас у транспорті

Не панікуйте - особливо у присутності дітей. Якщо ви за кермом, то варто негайно зупинитись, вимкнути двигун та вийти з авто.

Якщо ж за кермом не ви, то попросіть водія зупинити авто та повторіть пораду, що вказана вище.

Після виходу з автомобіля варто відійти якомога далі від багатоповерхівок та промислових об'єктів та сховатись в найближчому заглибленні чи лягти на землю.

Виберіть зручну позу (ляжте долілиць і схрестіть ноги, прикрийте голову руками, заплющіть очі та відкрийте рот) та закрийте собою дітей.

Не піднімайте голову без нагальної потреби.

Якщо ви знаходитесь на території, де раніше велись бойові дії виїжджати на узбіччя небезпечно, адже там можуть бути вибухонебезпечні предмети. Завжди звертайте увагу на попереджувальні знаки. Однак їх відсутність не гарантує відсутності вибухових пристроїв.

Для зручного зберігання та поширення інформації близьким та рідним в ДСНС підготували інфографіку:

Нагадаємо, що РБК-Україна неодноразово збирало поради від надзвичайників щодо дій, які варто виконувати під час небезпечних ситуацій. Ми вже розповідали: