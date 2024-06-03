Что делать, если обстрел застал вас в транспорте: советы ГСЧС

В прифронтовых городах уже не редкость, что вражеский обстрел начинается раньше, чем срабатывает система оповещения о воздушной тревоге. Поэтому обстрел может застать даже во время пребывания в транспорте.

Подробнее о том, что рекомендуют спасатели делать в таких случаях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подготовили алгоритм действий, чтобы в случае, если обстрел застанет вас за рулем или в общественном транспорте, вы знали, как лучше действовать.

Что делать, если обстрел застал вас в транспорте

Не паникуйте - особенно в присутствии детей. Если вы за рулем, то следует немедленно остановиться, выключить двигатель и выйти из авто.

Если же за рулем не вы, попросите водителя остановить авто и повторите указанный выше совет.

После выхода из автомобиля следует отойти подальше от многоэтажек и промышленных объектов и укрыться в ближайшем углублении или лечь на землю.

Выберите удобную позу (лягте вниз и скрестите ноги, прикройте голову руками, закройте глаза и откройте рот) и закройте собой детей.

Не поднимайте голову без необходимости.

Если вы находитесь на территории, где раньше велись боевые действия, выезжать на обочину опасно, ведь там могут быть взрывоопасные предметы. Всегда обращайте внимание на знаки предупреждения. Однако их отсутствие не гарантирует отсутствия взрывных устройств.

Для удобного хранения и распространения информации близким и родным в ГСЧС подготовили инфографику:

Напомним, РБК-Украина неоднократно собирало советы от чрезвычайников по поводу действий, которые следует выполнять во время опасных ситуаций. Мы уже рассказывали: